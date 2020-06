Google permet de gérer des abonnements directement dans le Play Store

De nombreuses applications proposent leurs services par le biais d’abonnements. Pour améliorer la transparence et la gestion de ces abonnements, Google propose d’y souscrire et de les gérer directement depuis le Play Store. La firme de Mountain View a également modifié les conditions générales du Play Store liées aux abonnements.

Le modèle de l’abonnement est en vogue actuellement. Musique. Série et films. Jeu vidéo (en téléchargement ou en streaming comme avec Stadia). Popularisé ces dernières années grâce à Spotify et Netflix, notamment, il touche pratiquement tous les domaines : littérature, presse, site de rencontre, service ludo-éducatif, logiciels bureautiques, stockage en ligne, entrainement musical ou sportif, etc.

Aujourd’hui, si vous souhaitez souscrire et gérer un abonnement payant à une application sur Android, vous devez d’abord télécharger l’application, puis lire attentivement toutes les formules d’abonnement pour choisir celle qui vous convient. Puis, si vous souhaitez réaliser un changement, ou vous désinscrire, la procédure n’est pas si aisée que cela. Et trouver où démarrer cette procédure n’est pas simple non plus.

Afin que cela puisse devenir plus facile, Google a décidé de remettre à plat la gestion des abonnements dans la troisième version de sa boîte à outils appelée « Google Play Billing Library » (GPBL). GPBL est un service dédié aux développeurs d’application pour monétiser leurs produits sur le Play Store : achat à l’unité, achats intégrés et abonnements sont pris en charge.

S’abonner avant même de télécharger l’application

Cette nouvelle version apporte deux nouveautés : la vente et la gestion de l’abonnement directement depuis le Play Store. Les consommateurs savent donc, avant de télécharger une application, qu’une partie du service est payant. Et il sait combien cela coûte. Ce va changer la vision des usagers sur certaines apps dites gratuites.

Cela ne s’arrête pas là. Un nouveau bouton d’installation apparaitra bientôt dans la fiche produit des applications concernées. Ce bouton permet de souscrire à un abonnement avant même d’installer une application. Un nouvel encart sera intégré juste en dessous, permettant aux clients de connaître les détails de l’abonnement et des offres promotionnelles s’il y en a (gratuité temporaire par exemple).

Enfin, Google a mis à jour les conditions d’utilisation du Play Store avec de nouveaux articles spécifiques aux abonnements. Coûts cachés, informations de facturation peu claires et conditions d’utilisation en petits caractères sont désormais prohibées. Ici aussi, le but est d’apporter plus de clarté et de transparence pour éviter les mauvaises expériences pour le consommateur.

Source : TechCrunch