Play Store : Microsoft promet une déferlante de web apps dans le magasin d’applications

Le Google Play Store devrait accueillir un nombre croissant d’applications web : Microsoft et Google ont décidé de mettre en commun leurs outils pour transformer n’importe quel site internet en application et le proposer sur le Play Store.

Microsoft et Google ont décidé de se rapprocher pour faire déferler les web apps – ou plutôt pour parler de leur implémentation la plus récente les Progressive Web Apps – sur le Play Store des smartphones Android. Les web apps sont à la base de sortes de raccourcis vers des sites web mobiles que vous pouvez mettre sur votre écran d’accueil, à la manière d’une application. Elles ne pouvaient initialement que proposer des fonctionnalités allégées.

Play Store : des web apps PWA aussi capables que les applications classiques

Impossible, contrairement aux applications natives, de communiquer en bluetooth, accéder au système de fichers, utiliser des périphériques USB ou ou encore prendre des photos ou des vidéos. Créer une web app consistait ainsi essentiellement à proposer un site avec un design dit « responsive » (adapté au mobile, desktop et tablette). C’était une manière simple et peu coûteuse de proposer une expérience dédiée et un accès plus rapide compatible quel que soit votre système d’exploitation.

Les Progressive Web Apps (PWA) sont la dernière évolution des web apps. Il s’agit d’un ensemble d’API modernes qui leur permettent de se comporter comme des applications natives – tout en gardant leur principal avantage : leur ADN résolument multi-plateforme. Microsoft et Google ont décidé de rapprocher leurs outils. Microsoft est en effet un fervent promoteur des PWA. L’éditeur propose un site, PWABuilder qui permet de construire une PWA en quelques clics.

Google, de son côté, assure la partie interface de programmation. Son outil Bubblewrap en ligne de commandes permet de générer et signer des APK à partir d’applications PWA. Les équipes des deux firmes ont intégré Bubblewrap à PWABuilder. Ce qui permet notamment des options de personnalisation avancéees. On peut notamment changer l’apparence de la barre de statut et de navigation Android, intégrer et personnaliser un écran de chargement, utiliser une signature différente, utiliser le système de notifications natif de l’appareil, etc.

Ces nouveaux PWA prennent également en charge les raccourcis web qui permettent d’afficher des informations et actions contextualisées lorsque l’on affiche le menu d’une application depuis l’écran d’accueil. Par exemple, on peut imaginer l’action rapide Ecrire un tweet pour une application comme Twitter. En bref, tout cela signifie que le nombre de PWA devrait rapidement croître sur le Play Store. Mais pas de panique : ces applications seront très difficile voire impossible à distinguer des autres.

Lire également : Google proposera bientôt de vous abonner à une application directement depuis le Play Store

En fait, cette simplicité à créer des PWA est plutôt une excellente nouvelle : elle permet à beaucoup plus de monde de proposer des applications innovantes sur le Play Store et d’autres plateformes !

Source : Medium