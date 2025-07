La Pixel Watch 4 aurait une autonomie de plusieurs jours, plus besoin de recharger tous les soirs

Grâce à une plus grosse batterie et à une meilleure consommation énergétique, la Pixel Watch 4 bénéficierait d'un sérieux gain d'autonomie.

Google tiendra une conférence de lancement de produits le 20 août 2025. Les stars de l'événement seront les nouveaux smartphones de la marque, les Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro XL, ainsi que le modèle pliable. Mais le constructeur va aussi annoncer sa nouvelle génération de montre connectée à l'occasion.

Et on en sait déjà beaucoup sur cette Pixel Watch 4, grâce aux informations glanées par Android Headlines. On apprend que la puce principale de l'appareil reste le Snapdragon W5+ Gen 1, comme sur la Pixel Watch 3. Mais un nouveau coprocesseur, le M55, fait son apparition. Celui-ci devrait octroyer une puissance de calcul d'IA cinq fois supérieure, tout en consommant moins d'énergie. Ce composant va permettre à Google d'intégrer Gemini dans sa smartwatch.

Un gros boost d'autonomie pour la Pixel Watch 4 ?

La capacité de la batterie augmente de 307 mAh à 325 mAh sur la version 41 mm et de 420 mAh à 455 mAh sur le design en 45 mm. Cette hausse, conjugée à une optimisation des besoins énergétiques, devrait permettre d'améliorer sensiblement l'autonomie. On parle de 30 heures avec l'Always-On Display activé sur la Pixel Watch 4 41 mm et jusqu'à 48 heures en mode économie d'énergie. Pour le modèle 45 mm, on atteindrait même 40 heures avec l'Always-On Display et jusqu'à 72 heures sans.

Cette batterie plus imposante signifierait par contre une montre plus épaisse de 2 mm environ, et plus lourde. La Pixel Watch 4 accueillerait par ailleurs une fonction de recharge latérale. Sur une station d'accueil, elle pourrait être positionnée sur le côté pendant la charge pour que vous ayez accès à l'heure quand vous êtes couché, l'affichage n'étant pas accessible facilement quand il est dirigé vers le haut.

L'écran serait plus lumineux, atteignant les 3 000 nits. De quoi faire jeu égal avec la récente Galaxy Watch 8 de Samsung et l'Apple Watch Ultra. Le prix en euros des Pixel Watch 4 a fuité récemment, voici les tarifs auxquels il faut s'attendre :