On connaît les prix de la Pixel Watch 4, et il y a une bonne nouvelle

Les prix de la Pixel Watch 4 ont fuité. Google baisserait les tarifs des modèles supportant la connectivité 4G LTE.

Google va présenter de nouveaux produits Pixel le 20 août prochain. On attend avec impatience les nouveaux smartphones de la série Pixel 10, mais des accessoires sont également prévus. Parmi eux, nous allons découvrir la Pixel Watch 4, nouvelle génération de la montre connectée de Google. Et nous avons déjà une idée précise de son prix.

Selon les informations d'Android Headlines, la Pixel Watch 4 41 mm avec connectivité Bluetooth et Wi-Fi, soit le modèle le moins cher, sera vendue au tarif de 349 dollars US. La Pixel Watch 3 équivalente coûtait autant, il n'y a pas de hausse de prix cette année. En France, on peut donc s'attendre à voir la smartwatch démarrer à 399 euros, comme le modèle antérieur. On ne devrait pas constater d'augmentation non plus sur la Pixel Watch 4 45 mm, commercialisée à 399 dollars US outre-Atlantique, ce qui reviendrait à 449 euros chez nous.

Une Pixel Watch 4 LTE moins chère ?

Mieux, Google devrait baisser ses tarifs pour les versions compatibles avec le réseau 4G. Il faudrait ajouter 50 dollars US pour obtenir une Pixel Watch 4 avec connectivité mobile, soit des prix de 399 dollars US en 41 mm et de 449 dollars US en 45 mm. Pour la Pixel Watch 3, il fallait débourser 100 dollars US supplémentaires pour avoir droit à la version LTE. En France, la différence était aussi de 100 euros, on peut donc espérer qu'elle soit également abaissée de 50 euros. Si c'est bien le cas, nous aurions alors une Pixel Watch 4 41 mm 4G à 449 euros et une Pixel Watch 4 45 mm 4G à 499 euros. Mais attention, une fuite antérieure des prix en euros des Pixel Watch 4 pointait vers des tarifs inchangés.

La source précise que l'achat d'une Pixel Watch 4, quelle que soit la configuration choisie, donnerait droit à six mois d'abonnement Fitbit Premium et à un mois d'abonnement YouTube Premium offerts.

L'une des grandes nouveautés attendues pour la Pixel Watch 4 est l'amélioration de l'autonomie et de la vitesse de charge. Cela serait dû à une batterie à plus forte capacité et à un nouveau système de charge latéral.