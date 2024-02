Google Pixel : un bug très étrange frappe l’appareil photo sur les modèles récents

Si vous utilisez un Google Pixel 7 ou 8, avec une version très spécifique de l’application appareil photo, il se peut que vous fassiez face à un bug particulièrement étrange. Lorsque le zoom est calé très précisément sur x1, il est impossible de régler l’exposition de l’image comme à l’accoutumée. Pourtant, une fois le cliché capturé, les lumières sont correctement réglées.

Les smartphones de Google sont malheureusement loin d’être étrangers aux bugs, certains étant même capables de transformer ces derniers en brique. D’autres en revanche sont plus pernicieux et pourraient même passer inaperçus si l’on n’y prête pas attention. C’est le cas de cet étrange souci repéré par un utilisateur de Reddit. Ce dernier rapporte que « la fonctionnalité la plus basique sur l’appareil photo d’un smartphone » ne fonctionne pas correctement sur le Pixel 8.

Cette fonctionnalité, c’est la correction de l’exposition. Lorsque vous ouvrez l’appareil photo de votre smartphone, il est possible d’appuyer brièvement sur une zone spécifique de l’image pour que ce dernier corrige automatiquement le niveau de lumières. Appuyez sur une zone très claire et l’image s’assombrit, appuyez sur une zone très sombre et l’image s’éclaircit. Un fonctionnement simple comme bonjour, sauf visiblement pour les derniers Pixel.

L’appareil photo des Google Pixel agit bizarrement

Comme l’explique l’internaute, il semblerait que cette fonctionnalité déraille dès que le zoom de l’application est placé sur x1. Étrangement, tout se déroule correctement dès lors que l’on se trouve sur x 0,9 ou x 1,1. Mais sur x1, l’appareil photo refuse tout bonnement de corriger l’exposition de l’image lorsque l’on appuie sur l’écran. Du moins en apparence seulement, car dès lors que l’on prend la photo, on remarque que celle-ci a bien été modifiée.

Ce bug intervient dans la version v9.2.113.585804376.14 de l’application, dans le format classique de photo. Le souci n’intervient pas, par exemple, en format 16:9. En revanche, si l’utilisateur de Reddit évoque uniquement le Pixel 8, il semblerait que le Pixel 7 soit également concerné, comme ont pu le confirmer nos confrères d’Android Authority. Google n’a pas encore communiqué sur ce bug, ce qui est probablement dû au fait qu’il est très difficile à rencontrer.

