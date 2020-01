Google Pixel : un bug du launcher fait disparaître les icônes des applications

Certains Google Pixel sont victimes d’un bug du launcher. Les icônes de certaines applications disparaissent de l’écran d’accueil. Le problème semble survenir depuis le déploiement de la mise à jour sécurité Android de décembre 2019.

La dernière mise à jour sécurité Android de l’année a apporté de nombreux ajustements et fonctionnalités inédites aux utilisateurs de Google Pixel. Les possesseurs de Pixel 4 et Pixel 4 XL ont pu notamment profiter d’améliorations notables pour le système de reconnaissance faciale, ainsi que la possibilité d’appliquer les effets du mode portrait sur n’importe quelle photo présente dans la galerie. Ce patch était également le dernier pour la première génération de Pixel. Or depuis son déploiement en début décembre, plusieurs utilisateurs racontent être touchés par un bug embarrassant.

Ce n’est pas non plus très handicapant, mais d’après les témoignages les icônes de certaines applications disparaissent mystérieusement de l’écran d’accueil, ne laissant que le nom apparaître. Concrètement, hormis une gêne visuelle, ce bug n’entrave pas le bon fonctionnement de votre smartphone Pixel puisqu’il suffit de cliquer sur le nom d’une application « disparue » pour la lancer.

Cela peut-être embêtant pour les personnes qui ont un grand nombre d’applications, et qui en téléchargent régulièrement de nouvelles et qui n’ont pas forcément mémoriser leurs emplacements. Comme le précisent nos confrères du site 9to5Google, le bug affecte les icônes des applications de manière aléatoire et il pourrait être lié à l’animation d’ouverture des applis. Néanmoins, il semble toucher plus régulièrement les applications récemment utilisées.

Le journaliste raconte avoir rencontré ce problème sur son Pixel 4 et son Pixel 3a durant le mois écoulé, mais des utilisateurs ont rapporté être dans la même situation sur Pixel 2 XL. Malgré tout, ce bug ne semble pas concerner un très grand nombre d’utilisateurs. Reste que pour les personnes touchées, l’anomalie survient à chaque démarrage. Il faut espérer que la mise à jour Android de janvier 2020 corrige ce problème.

Source : 9To5Google