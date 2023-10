Pixel : Google confirme qu’un bug transforme ses smartphones en brique, comme le résoudre

Cela fait plusieurs semaines que les utilisateurs de Pixel font face à un bug particulièrement gênant : leur smartphone crashe à répétition. Il semblerait que le souci soit apparu avec Android 14, notamment sur les appareils où plusieurs profils sont configurés. Google assure qu’une solution ne va pas tarder à arriver.

Le déploiement d’une nouvelle version d’Android est toujours un moment de fête pour les utilisateurs fidèles à l’écosystème. Mais, systématiquement, certains sont laissés sur le carreau à cause d’un bug qui vient tout gâcher. Android 14 ne fait pas exception et, les Pixel ayant reçu la mise à jour en premier, ses utilisateurs ont également été les premiers à subir le bug le plus handicapant du moment sur l’OS. Depuis plusieurs jours en effet, ils sont nombreux à se plaindre que leur smartphone est devenu une brique.

Il semblerait que les détenteurs du Pixel 6 ont été les principaux concernés lorsque le problème a été repéré. Mais, depuis, celui-ci s’est visiblement propagé au reste de la série, notamment sur les Pixel 7 et Pixel Fold. Les utilisateurs concernés ne peuvent tout simplement plus accéder au contenu de leur smartphone, puisque celui-ci crashe à répétition. Après quelques recherches, il a été souligné que le souci a un lien avec la présence de plusieurs profils sur l’appareil touché.

Comment éviter que votre Google se transforme en brique

Le problème semble être de gravité variable, certains parvenant tout de même à déverrouiller leur smartphone tandis que d’autres n’arrivent même pas à passer outre l’écran de démarrage. Il aura donc fallu attendre plusieurs jours pour que Google confirme l’existence de ce bug pourtant très important. Sur son forum d’entraide, la firme souligne d’ailleurs le fait que seuls les utilisateurs ayant plusieurs profils sont concernés.

« Selon l’appareil, ce problème peut entraîner l’impossibilité pour l’utilisateur principal d’accéder au stockage. Il peut également entraîner le redémarrage de l’appareil avec un message de “réinitialisation des données d’usine”. Si ce message est accepté, les données qui n’ont pas été sauvegardées peuvent être perdues, et s’il est refusé, l’appareil redémarre à plusieurs reprises », explique le constructeur.

Ce dernier précise ensuite que ses équipes travaillent déjà sur une solution, mais qu’aucune définitive n’a encore été trouvée. Pour l’heure, la firme conseille de simplement mettre à jour son smartphone pour espérer se débarrasser du problème. Malheureusement, cette technique ne fonctionne que si vous parvenez à mettre à jour votre smartphone. Si tel est votre cas, voici comment installer la dernière mise à jour :

Ouvrez les Paramètres sur votre smartphone

Rendez-vous dans Système puis Mise à jour du système.

Si une mise à jour est disponible, votre Pixel vous demandera de la télécharger

Suivez les indications à l’écran

De plus, Google conseille de ne pas créer de profils secondaires tant que le problème n’est pas entièrement résolu. Il se peut en effet que la dernière mise à jour ne vous permette pas de vous débarrasser du bug. Malheureusement, si tel est votre cas, il n’y a pas grand-chose à faire de plus pour le moment. Il en va de même pour les smartphones qui ne peuvent pas se déverrouiller. Pour l’heure, la seule chose à faire est donc d’attendre que Google déploie un correctif efficace.