Google Pixel : attention à la mise à jour que vous installez, vous risquez de casser votre smartphone

Si vous utilisez un Google Pixel, mieux vaut faire très attention dans les jours à venir à la mise à jour que vous pourriez installer sur votre smartphone. En effet, si celui-ci tourne sur Android 13 QPR3, vous pourriez être tenté de télécharger sans attendre la prochaine version, puisque celle-ci est victime de nombreux bugs. Mais vous risqueriez de vous retrouver sur la bêta d’Android 14, qui n’est guère mieux lotie.

À ce jour, les utilisateurs de Google Pixel ont concrètement le choix entre deux systèmes d’exploitation : Android 13, et Android 14 avec le déploiement de la première bêta publique il y a quelques semaines. Néanmoins, un troisième cas de figure est envisageable. En effet, si vous souhaitez tester en avance les prochaines nouveautés d’Android sans vous risquer à l’instabilité d’Android 14, vous pouvez opter pour Android 13 QR3 Beta.

Seulement voilà, cette bête n’est pas des plus stables non plus. En effet, de nombreux utilisateurs se plaignent de freezes et de crash intempestifs, les menant à vouloir installer au plus vite une nouvelle mise à jour venant régler ces problèmes. Problème : comme le rapporte PhoneArena, ces derniers pourraient alors être redirigés vers Android 14 Beta 1.1.

Regardez bien quelle mise à jour vous installez sur votre Google Pixel

Autrement dit, la mise à jour proposée par Google n’est pas Android 13 QPR 3.1, mais bien un passage à la dernière bêta publique d’Android 14. Or, si celle-ci vient certes régler de nombreux bugs sur le système d’exploitation, comme la carte SIM qui n’est plus détectée ou encore certaines applications qui entraînent un crash, cette version est encore loin d’être assez stable pour être sécurisée.

Autrement dit, il est impératif de bien regarder quelle version d’Android vous vous apprêtez à installer avant de lancer la mise à jour, surtout s’il s’agit de votre smartphone principal. De plus, notez qu’il est impossible de passer sur la bêta d’Android 14 sans effacer complètement ces données, rendant l’opération encore plus dangereuse. Prudence donc, sinon votre smartphone risque de se transformer en brique.

Source : Phone Arena