Android 14 : la dernière bêta corrige de nombreux bugs, en voici la liste détaillée

Google a déployé la bêta 1.1 d’Android 14. Cette version avant tout destinée aux développeurs apporte surtout de nombreuses corrections de bugs.

Le déploiement de la version grand public d’Android 14 est imminent. De l’avis de tous les observateurs, Google respectera son calendrier et présentera son nouveau système d’exploitation pour appareils mobiles lors de la conférence Google I/O du 10 mai 2023. Il sera ensuite proposé aux utilisateurs dès le mois d’août 2023.

Les testeurs ont fait remonter de nombreux problèmes depuis la sortie de la première bêta d'Android 14, il y a deux semaines. Cette mise à jour Android 14 bêta 1.1 s’attelle à les régler. Au menu de ce déploiement, pas de grosse amélioration du point de vue esthétique. Les correctifs, en revanche, sont assez nombreux.

Android 14 dans sa version bêta 1.1 corrige de nombreux bugs

Voici une liste des changements apportés à Android 14, tels que la compagnie les a présentés sur le site des développeurs Android.

L’application Wallpaper & Style fonctionne enfin. Le problème de plantage systématique quand on voulait changer de fonds d’écran est résolu.

quand on voulait changer de fonds d’écran est résolu. Le déverrouillage à travers le lecteur d’empreinte digitale fonctionne normalement. Certains utilisateurs de Pixel avaient remarqué que « le lecteur d’empreinte est disponible et peut être paramétré, mais il ne fonctionne pas. Il affiche la nouvelle icône de verrouillage mais montre ensuite l’écran de déverrouillage par motif au lieu de donner accès au téléphone »

Le nom de l’opérateur mobile apparaît normalement dans la barre de statut

Correction d’un problème rédhibitoire qui empêchait la détection ou l’activation d’une carte SIM ou eSIM et empêchait tout simplement les utilisateurs d’utiliser leur smartphone

Certains testeurs ont constaté que la fonction Smart Lock affiche un mauvais message quand elle est activée. Ce petit problème d’interface est réglé

Android 14 bêta 1.1 ne fonctionne pour l’heure que sur les smartphones les plus récents de Google, à savoir le Pixel 4a 5G, les Pixel 5 et 5a, les Pixel 6 et 6 Pro, le Pixel 6 a, les Pixel 7 et 7 Pro. Si vous possédez un de ces appareils et que vous utilisez déjà la version Preview Build d’Android 14, cette nouvelle mise à jour sera automatiquement installée dans les heures ou les jours qui viennent.

Source : Android