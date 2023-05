Pixel 7a : le design et d’autres détails techniques en fuite, la sortie approche

Le Pixel 7a continue de faire parler de lui tandis que la conférence Google I/O approche à grands pas. Cette fois, le leaker SnoopyTech nous livre un unboxing du smartphone, notamment avec son fameux coloris bleu clair inédit. Un listing de l’appareil a également fait surface, confirmant plusieurs de ses spécifications.

Il n’y a désormais plus grand-chose à savoir du Pixel 7a, qui ne devrait plus tarder à pointer le bout de son nez. Et pour cause : tout porte à croire que le smartphone sera présenté lors de la prochaine conférence Google I/O, le 10 mai prochain, puis commercialisé dans la foulée. Voilà qui expliquerait cette énième fuite, qui nous vient cette fois tout droit du leaker SnoopyTech qui nous livre quelques photos de l’unboxing du téléphone.

Ainsi, l’appareil est en tout point similaire aux images officielles apparues il y a plusieurs semaines sur la Toile. De la même manière, le design est très fortement inspiré de celui de son prédécesseur, malgré quelques différences notables. Soulignons notamment la barre du module photo qui a été légèrement abaissée sur ce nouveau modèle, avec probablement le même matériau matte que sur le Pixel 7. SnoopyTech confirme par ailleurs que le smartphone sera également proposé dans un tout nouveau coloris bleu clair.

Les dernières fuites sur le Pixel 7a confirment toutes les infos

On ne devrait donc pas avoir de grandes surprises au niveau du design comparé à ce qui a déjà été annoncé. Reste la fiche technique, qui est elle aussi apparue il y a quelques jours dans un listing Geekbench officiel, repéré par Slashleaks. L’occasion de confirmer bon nombre de détails, tels que l’écran FHD OLED de 6,1 pouces du smartphone, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Pour le processeur, le Pixel 7a sera doté d’un Google Tensor G2 accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, le tout alimenté par une batterie 4400 mAh compatible à la charge rapide 20W et la charge sans fil. Enfin, le smartphone proposera un capteur principal de 64 MP et un capteur ultra grand-angle de 12 MP. Il tournera sur Android 13 à sa sortie.