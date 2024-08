Précommande Google Pixel 9, 9 Pro et XL : où les acheter au meilleur prix ?

La famille des smartphones Google vient de s’agrandir avec la sortie des nouveaux Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro XL. L’un de ces modèles vous fait de l’oeil ? Découvrez où précommander l’un des smartphone de la série des Google Pixel 9 moins cher.

Où trouver le Google Pixel 9, 9 Pro, et 9 Pro XL moins cher ?

Dévoilée lors du Made by Google ce 13 août 2024, la nouvelle série des Google Pixel 9 est composée de 4 modèles différents. Les Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold viennent ainsi enrichir le catalogue de smartphones du géant américain.

Le Google Pixel 9 est le moins cher de ces nouveaux modèles. Vous pouvez ainsi l’avoir en précommande à partir de 899 euros dans sa version de 128 Go. À l’inverse, le plus cher est le smartphone pliable Google Pixel 9 Pro Fold qui est disponible en France à partir de 1899 euros avec un espace de stockage de 256 Go. Les 9 Pro et 9 Pro XL sont quant à eux affichés à 1099 et 1199 euros dans leur variante de 128 Go.

Ces nouveaux smartphones ne lésinent pas sur les améliorations et nouveautés. Ils tournent sous Android 15 et misent sur des fonctionnalités IA plus performantes. Durant la période de précommande, vous pouvez trouver des offres intéressantes pour acheter votre smartphone moins cher. Amazon propose par exemple la capacité de stockage supérieure au même prix. Vous pouvez ainsi obtenir le Pixel 9 de 256 Go au prix de la version de 128 Go, soit 899 € au lieu de 999 €. Grâce au bonus reprise de 150 €, le prix du smartphone chute à seulement 749 €.

Profiter du Google Pixel 9 256 Go à 749 € au lieu de 999 € sur Amazon

L'offre de reprise peut aller jusqu'à 200 € pour l'achat d'un Google Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL. Le Pixel 9 Pro avec une capacité de 256 Go passe ainsi de 1199 € à seulement 899 € et le Google Pixel 9 Pro XL 256 Go, normalement en vente à 1299 €, est proposé à 999 €.

Les nouveautés des Google Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL

La première nouveauté qu’on remarque immédiatement sur cette série 9, c’est le redesign du bloc photo qui est toujours une barre horizontale mais, cette fois-ci avec des bords arrondis. Les Pixel 9 reprennent les coins arrondis des Pixel 8 mais avec des tranches complètement plates, assez proche d’un iPhone.

Pour les couleurs, le Pixel 9 est disponible en Rose Pivoine, Vert Amande, Porcelaine et Noir volcanique. Les versions Pro sont proposées en Porcelaine, Quartz Rose, Vert Sauge et Noir Volcanique.

Côté écrans, on retrouve des dalles OLED pour les trois modèles : 6,24 pouces (1080 x 2424 pixels) pour le Pixel 9, 6,34 pouces (1280 x 2856 pixels) pour le Pixel 9 Pro et 6,8 pouces (1344 x 2992 pixels) pour le Pixel 9 Pro XL. La fréquence de rafraîchissement monte elle jusqu'à 120 Hz.

Sous le capot, on trouve la nouvelle puce Tensor G4, gravée en 4 nm. Il s’agit d’une puce Samsung, optimisée et personnalisée par Google, qui bénéficie des dernières nouveautés en intelligence artificielle pour améliorer l’expérience d’utilisation globale. Pour la partie mémoire vive, le Pixel 9 embarque 12 Go de RAM et les deux modèles Pro 16 Go de RAM chacun.

Pour les photos et vidéos, on ne change pas une équipe qui gagne. Les trois modèles reprennent ainsi le module principal Samsung Isocell GNK de 50 MP, ainsi que l'ultra grand-angle de 48 MP déjà présents dans la génération précédente. Les Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL sont équipés en plus d’un troisième optique, à savoir un téléobjectif de 48 MP.

Les Pixel 9 et Pixel 9 Pro disposent d'une batterie d'une capacité de 4 700 mAh contre 5 060 mAh pour le Pixel 9 Pro XL, ce qui vous offre une autonomie de plus de 24 heures d'utilisation.