Trois nouvelles images du Google Pixel 6 viennent de faire surface via un fabricant de coque. Ce que l'on voit du design du smartphone correspond à ce que l'on avait déjà pu voir lors de fuites précédentes. Ces photos permettent néanmoins de voir le smartphone sous de nouveaux angles, notamment la tranche.

La sortie du Google Pixel 6 est désormais imminente, et un signe qui ne trompe pas, ce sont les fuites, chaque jour plus nombreuses autour du smartphone. On a ainsi pu découvrir un tout nouveau design et langage visuel qui détonne des générations précédentes.

L'essentiel des changements est au dos de l'appareil : le module des capteurs photo prend désormais la forme d'un bandeau noir avec un accent coloré orange immédiatement au-dessus. A l'avant, on a, pour l'essentiel, un smartphone-écran avec des bordures régulières sur les quatre côtés.

Google Pixel 6 : de nouvelles photos du smartphone font surface

Il a tout de même un léger “menton”. Le capteur photo selfie est par ailleurs caché sous un poinçon placé de façon centrée en haut de l'écran. Les bordures latérales semblent légèrement incurvées pour réduire l'empreinte visuelle de la bordure.

Or, jusqu'ici il y avait quand même un problème. Presque tous les rendus disponibles donnaient l'impression que le dos du Pixel 6 était plus ou moins plat. Mais une nouvelle fuite sur le site SlashLeaks montre le smartphone sous des angles inédits.

Et c'est plutôt une surprise : tout porte à croire que le module qui cache les capteurs photo sera très épais – pas qu'un peu, puisqu'à en croire le profil de l'appareil, cet ergot sera pratiquement aussi épais que le corps du smartphone.

Le fait que les capteurs photo provoquent une excroissance au dos des smartphones est quelque chose d'habituel. Plus personne n'est réellement dérangé par le léger déséquilibre que cela occasionne lorsque le smartphone est posé le dos sur la table.

Lire également : Pixel 6 : Google équiperait son module photo d’un stabilisateur gimbal

Pourtant, ce design, malgré son épaisseur, promet justement que le smartphone donnera toujours la sensation d'être parfaitement calé contre les surfaces. Que pensez-vous de ce design ? Partagez votre avis dans les commentaires de cet article.

Source : /Leaks