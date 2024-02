Google Photos va analyser votre activité pour vous montrer vos plus beaux souvenirs

Google Photos a déployé une nouvelle fonctionnalité visant à améliorer la sélection des Souvenirs dans l'application. Concrètement, cette dernière va analyser votre activité à leur égard, en repérant ceux que vous regardez et ceux que vous passez pour mieux reconnaître ceux qui vous intéressent.

La dernière grande nouveauté de Google Photos est sans nul doute Stacks, qui repense totalement l'organisation des images grâce à l'IA. Mais la firme de Mountain View ne se repose pas sur ses lauriers pour autant et continue de chercher de nouvelles manières d'améliorer son application. C'est ainsi qu'une nouvelle option est arrivée au sein de Photos hier, s'attaquant cette fois à la manière de présenter les Souvenirs.

Les Souvenirs apparaissent en haut de votre galerie et s'affichent sous forme de Stories lorsque vous cliquez dessus. Le principe est simple : vous montrer des photos que vous avez prises lors d'un événement précis afin de le revivre à travers quelques images. Mais tous ces souvenirs ne présentent pas forcément le même intérêt pour vous, et Google Photos n'avait jusqu'à maintenant aucun moyen d'évaluer leur importance. Cela a changé avec la dernière mise à jour.

Google Photos veut désormais montrer des Souvenirs qui vous intéressent vraiment

Désormais, Google Photos analyse la manière dont vous interagissez avec les Souvenirs pour déterminer lesquels sont les plus intéressants à afficher. Autrement dit, l'application va mémoriser les Souvenirs que vous passez rapidement et ceux sur lesquels vous vous attardez, puis analyser le tout pour mieux comprendre lesquels vous souhaitez réellement regarder.

Sur le même sujet – Google Photos va vous aider à faire le ménage automatiquement dans vos images tous les 30 jours

À noter que cette fonctionnalité n'est pas encore disponible en France. Lorsque cela sera le cas, il sera possible de désactiver la récolte des données par Google en se rendant dans les paramètres, si vous ne souhaitez pas livrer encore plus d'informations à l'entreprise. En outre, rappelons qu'il est déjà possible de configurer les Souvenirs affichés par Google Photos, en choisissant de les ranger par thèmes, dates, ou encore de cacher certaines personnes ou animaux de compagnie.

Source : 9to5Google