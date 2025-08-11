Cette nouvelle IA de Google promet de faire de vous un crack de la Bourse (mais on a des doutes)

L’IA est-elle le meilleur conseiller en bourse ? Certains y placent de grands espoirs, au point d’en faire leurs gestionnaires financiers. Et parfois, les résultats sont spectaculaires. Google, qui ne compte pas être en reste, teste actuellement une version de Google Finance boostée à l’IA. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Confier son portefeuille d’actions à une IA ? C’est le pari audacieux – et risqué – qu’a récemment fait un Américain de 17 ans. Nathan Smith a confié 100 $ à ChatGPT-4o et lui a demandé de gérer entièrement ses investissements, n’intervenant que lors d’« hallucinations ». Résultat ? L’étudiant a fait bien mieux que les algorithmes de Wall Street.

C’est dans cette optique de démocratisation de la finance que Google, qui poursuit le développement de ses outils dopés à l’IA dans de nombreux domaines, teste une nouvelle version de Google Finance pour transformer notre rapport à l’information financière.

Google Finance boosté par l’IA fera-t-il de vous le Loup de Wall Street ? On a des doutes

Google Finance est un service proposé par la firme de Mountain View qui vous permet de suivre le cours des actions, devises et rendements d’entreprises cotées en bourse. Dès cette semaine, Google teste une nouvelle version de Google Finance « avec l’IA au cœur de ses fonctionnalités ». Voici ce qui attend les utilisateurs :

Des réponses et analyses complètes à vos questions financières, y compris sur plusieurs actions en même temps.

à vos questions financières, y compris sur plusieurs actions en même temps. L’accès à des outils graphiques avancés pour visualiser les données financières et consulter les indicateurs ou afficher des graphiques en chandeliers.

pour visualiser les données financières et consulter les indicateurs ou afficher des graphiques en chandeliers. Un nouveau fil d’actualité en direct offrant un accès aux dernières informations du marché, dans des domaines variés, allant des matières premières aux cryptomonnaies.

Cette nouvelle expérience en phase de test, pour l’instant réservée aux États-Unis, permettra aux utilisateurs de basculer entre les deux versions à l’envi. L’association entre IA et finance ne date pas d’aujourd’hui : les fonds spéculatifs l’utilisent déjà pour identifier des tendances subtiles par exemple. La nouveauté ici, c’est que ces outils arrivent entre les mains du grand public. Et là est le risque.

Si des services comme Google Finance dopés à l’IA peuvent ouvrir la voie à la démocratisation de l’analyse financière et à de nombreux portefeuilles « co-gérés » – l’utilisateur définissant ses objectifs et sa tolérance au risque, l’IA structurant l’information pour orienter la décision –, ils comportent aussi des limites : risques d’erreur, confiance excessive dans l’IA, données biaisées… Les LLM ne peuvent pas garantir vos gains. Rappelons en effet que ce type de paris comporte des risques, dont celui de tout perdre, et qu’il nécessite des connaissances préalables. L’investissement n’est pas une science exacte et si certains modèles d’IA peuvent identifier des actions rentables, les résultats ne sont pas toujours couronnés de succès : les pertes peuvent être conséquentes, surtout avec des portefeuilles plus importants.