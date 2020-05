Google Photos : vous pouvez désormais partager vos albums plus facilement avec vos amis

La dernière mise à jour de Google Photos vous permet de partager vos albums de souvenirs plus facilement avec vos amis sans passer par des liens. Google offre plus de contrôles sur le partage avec la possibilité d’inviter des amis dans un album, de leur permettre d’ajouter des photos dans un dossier partagé, etc.

En plus de synchroniser vos images dans le Cloud, Google Photos offre une myriade de fonctionnalités pour les organiser et surtout les partager avec qui vous voulez. Cet aspect social s’est renforcé l’année dernière avec l’arrivée d’une fonctionnalité de chat dans l’application. Celle-ci permet de partager des images via des discussions privées et de communiquer plus facilement avec vos amis à propos des photos que vous partagez avec eux.

Google va encore plus loin avec une nouvelle mise à jour qui offre plus de contrôles sur le partage. Vous pouvez désormais partager un album de Google Photos avec toute personne possédant un compte Gmail / Google. Cela permet de mieux contrôler qui a accès à vos albums en vous donnant la possibilité d’ajouter directement des personnes spécifiques. Une option « Inviter dans l’album » apparaît désormais dans un menu contextuel lorsque vous appuyez sur l’icône de partage au-dessus d’un album.

À l’image du partage de dossiers dans Google Drive, les contacts invités verront les albums partagés apparaître dans leur propre galerie. Vous pourrez permettre à un contact spécifique d’ajouter de nouvelles photos si vous le souhaitez pour enrichir la collection. Google permet par ailleurs de révoquer le partage à n’importe quel moment. Les images ajoutées par le contact exclu disparaîtront alors de l’album.

Google Photos : plus besoin de lien pour partager des albums

Générer un lien n’est plus nécessaire pour partager un album, mais cela reste toujours possible. En créant un lien, vous permettez à vos amis de découvrir vos photos même s’ils ne disposent pas d’un compte Google. Mais pour ceux qui en possèdent un, le plus simple reste de les inviter directement dans vos albums pour partager vos souvenirs de vacances ou d’ événements importants.

La nouvelle fonctionnalité sera déployée cette semaine. En appuyant sur l’icône de partage, l’option par défaut dans Google Photos permettra d’inviter des personnes via leur compte Google. L’application suggère des profils sur la base de vos contacts, mais vous pouvez toujours ajouter une adresse Gmail spécifique.