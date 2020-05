Chrome 83 : Google renforce la confidentialité et simplifie les réglages de son navigateur

Google Chrome renforce ce 19 mai la confidentialité et simplifie les paramètres de son navigateur. La gestion des cookies, de la résolution DNS et des extensions sont à l’honneur via cette nouvelle mise à jour.

Après le lancement de Chrome 81 en avril 2020, faites désormais place à Chrome 83. Via cette nouvelle mise à jour, la firme de Mountain View a tenu à mettre l’accent sur le respect de la vie privée des utilisateurs. Le navigateur poursuit donc sa mue et accueille ce mardi 19 mai des fonctionnalités inédites, parmi « des nouveaux outils et une nouvelle interface des paramètres de confidentialité et de sécurité de Chrome sur ordinateur ».

Pour résumé, la sécurité et la confidentialité sont au centre de cette mise à jour. L’entreprise a procédé à des améliorations sur six points spécifiques :

l’accès à un véritable contrôle de la sécurité

une meilleure gestion des cookies tiers

un agencement revu et corrigé des extensions

une navigation encore plus sûre

le chiffrement de la résolution DNS

des options liées à la confidentialité et à la sécurité plus accessibles

Sécurité avant tout

En premier lieu donc, l’onglet confidentialité a été remanié. Il est désormais possible de « choisir si et comment les cookies sont utilisés par les sites Web que vous consultez, avec la possibilité de bloquer les cookies tiers en mode normal ou navigation privée, et de bloquer tous les cookies sur certains ou tous les sites web ». Google donne ici plus de latitude à l’utilisateur dans sa gestion des cookies.

Parmi les autres nouveautés phares, on trouve également le Safety Check, ou contrôle de sécurité en français. Grâce à cette fonctionnalité, l’utilisateur sera alerté si l’un de ses mots de passe était menacé par une faille de sécurité. En outre, il sera également possible de s’assurer d’être bien en navigation privée par exemple.

On retrouve ensuite pêle-mêle :

le contrôle des cookies en navigation privée

la possibilité d’épingler vos extensions préférées via une nouvelle icône dédiée

via une nouvelle icône dédiée la mise en place d’une protection renforcée de votre navigation (nécessite l’envoi de vos données à Google)

de votre navigation (nécessite l’envoi de vos données à Google) le chiffrement de la résolution DNS via le protocole DNS-over-HTTPS (pour une navigation plus difficile à tracer)

Google précise que toutes ces fonctionnalités seront intégrées par vague. Tous les utilisateurs pourront en profiter d’ici deux à trois semaines maximum.

