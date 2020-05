Gboard : le clavier de Google propose des suggestions à partir du presse-papier

Google intègre une nouvelle fonctionnalité à son clavier virtuel pour Android : la suggestion à partir du contenu du presse-papier. Cette suggestion est non seulement prédictive, mais aussi contextuelle. Cette fonction, que la firme de Mountain View déploie progressivement, arrive dans la version beta de l’application.

Aujourd’hui, voir apparaître des suggestions dans la barre au-dessus d’un clavier virtuel est devenu un standard. C’est une fonction pratique qui propose de coller un mot en fonction de ce que vous avez écrit précédemment. Cette fonction, intégrée dans tous les claviers virtuels modernes, notamment les applications tierces, accélère considérablement la saisie de texte à partir d’un écran tactile (et corrige même quelques fautes d’orthographe au passage).

Lire aussi : Gboard : Google lance Emoji Kitchen, créez vos propres émojis sur Android

Peut-on améliorer cette fonction ? Google pense que oui. En avril 2020, le site 9to5Google découvrait que Gboard, le clavier virtuel de la firme de Mountain View, avait été enrichi d’une fonction prédictive qui prenait en compte ce qui était dans le presse-papier d’Android. En d’autres termes, le clavier proposait de lui-même de copier le texte présent dans le presse-papier. Le but : accélérer la saisie d’un texte copié d’une application que vous souhaitez coller dans une autre.

Il anonyme aussi les mots de passe

Google ne souhaitait cependant pas compromettre la sécurité des données personnelles de l’utilisateur. Ainsi, la suggestion prédictive masquait le contenu du presse-papier (voir ci-dessous) quand l’application comprenait que vous alliez saisir un mot de passe et que vous alliez le coller à partir de ce que vous veniez de copier. Voilà une bonne idée, car nous passons beaucoup de temps à saisir des mot de passe (lesquels doivent être toujours de plus en plus complexes). Et, souvent, le mot de passe copié n’est pas protégé pendant cette étape.

Cette semaine, le site Android Police a découvert que la suggestion prédictive est en cours de déploiement auprès de plus d’utilisateurs. Elle reste toujours exclusive à la version beta de Gboard. Selon nos confrères anglo-saxons, il pourrait s’agir d’une phase de test élargie, préparant le service à un déploiement plus massif. Il ne reste donc plus qu’à attendre pour en profiter. Espérons que son arrivée ne soit pas entachée de quelques bugs comme en décembre 2019.

Source : Android Police