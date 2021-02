Google Photos offre plus d’options de retouche… en échange d’un abonnement Google One

De nouvelles fonctionnalités de retouche débarquent dans Google Photos. En revanche, il est nécessaire d'avoir un abonnement Google One pour pouvoir les utiliser. En effet, la firme de Mountain View étend les technologies incluses dans ses Pixel à tous les smartphones Android, mais ne souhaite visiblement pas le faire gratuitement.

Bonne nouvelle : Google ajoute dès aujourd'hui les fonctionnalités avancées de retouche de ses smartphones Pixel à tous les appareils Android via son application Photos. Mauvaise nouvelle : elles sont payantes. En effet, si vous ne possédez pas un smartphone de la firme de Mountain View, il vous faudra obtenir un abonnement à Google One pour accéder à ces nouvelles options. En échange, il vous sera possible de profiter des dernières fonctionnalités présentes sur le Pixel 5, telles que “Portrait Blur”, “Portrait Light”, ou encore “Color Pop”.

Google précise que les smartphones qui proposent déjà ces fonctionnalités ne se les verront pas retirées à la mise en place du paywall. En revanche, ces dernières fonctionnent avec des photos relativement récentes, qui incluent des données qui permettent ce type de retouche. Les utilisateurs du dernier Pixel, ainsi que tous ceux qui souscrivent à une abonnement Google One, pourront profiter de ce type de retouche sur toutes les photos, même les plus anciennes, grâce à une technologie de machine learning.

Google Photos utilise l'intelligence artificielle pour améliorer vos clichés

Les rumeurs autour d'options payantes dans Google Photos ont déjà circulé avant cette annonce. On sait notamment que le 1er juin 2021 marquera la fin du stockage illimité et gratuit de l'application. Google cherche ainsi à pousser son service de stockage dans le cloud, qui propose de nombreuses offres allant de 1,99 € à 299,99 € par mois. Les propriétaires de Pixel, eux, continueront de profiter gratuitement de ces fonctionnalités.

Après une mise à jour en octobre dernier qui a amélioré la retouche d'images sur Android, Google propose désormais de nouveaux filtres propulsés par intelligence artificielle. Il est désormais possible d'appliquer une modification automatique de la luminosité et des contrastes, ainsi que des “suggestions de ciel” qui s'adaptent parfaitement aux photos.

Enfin, Google annonce que la version iOS de son application recevra également les nouvelles fonctionnalités de retouche ajoutées en octobre 2020. La version Android bénéficiera quant à elle de l'éditeur de vidéo plus poussé de l'iPhone. Ces nouveautés feront leur arrivée dans les prochains mois.

Source : The Verge