Google Photos : les meilleures alternatives pour stocker ses photos dans le cloud

Google Photos ne vous convient plus ou vous n'appréciez pas la disparition du stockage illimité gratuit annoncée pour juin 2021 ? Alors il est de temps de réfléchir à une alternative pour stocker ses photos et vidéos dans le cloud de manière sécurisée et pratique. Découvrez nos propositions de remplaçant à Google Photos.

Google Photos va prochainement devenir plus limité qu'il ne l'est aujourd'hui. La firme de Mountain View veut limiter le stockage gratuit pour encourager les utilisateurs à basculer vers une formule payante. Bon nombre d'utilisateurs vont donc chercher à remplacer Google Photos par une autre solution. Nous vous proposons une sélection de plateformes alternatives qui vous permettent de conserver dans le cloud et donc d'accéder depuis n'importe où à vos photos.

Pourquoi remplacer Google Photos ?

Avant d'aller plus loin, une petite remise en contexte s'impose. Google a annoncé le 11 novembre 2020 un important changement de politique à l'égard du stockage sur Google Photos, l'application de sauvegarde automatique des photos dans le cloud des appareils de l'écosystème Android. Jusqu'ici, chaque compte Google avait droit à 15 Go de stockage gratuit répartis entre tous les services : Gmail, Drive, Photos. Mais les clichés qui n'étaient pas pris en trop haute qualité n'étaient pas décomptés de ce quota. L'utilisateur avait aussi la possibilité d'autoriser Google Photos à compresser les photos trop lourdes pour qu'elles deviennent moins volumineuses et ne soient également pas comprises dans le fameux quota de 15 Go. Autrement dit, il était possible sous certaines conditions (pour la majorité des utilisateurs) de conserver sur Google Photos un nombre illimité de clichés.

Mais nous avons donc appris que désormais, les photos stockées, même en qualité inférieure ou compressée, seront prises en compte dans le quota de 15 Go. Autant dire que les utilisateurs qui ont l'habitude de prendre des photos et vidéos régulièrement vont très rapidement atteindre la limite des 15 Go de stockage gratuits.

C'est à partir du 1er juin 2021 que les contenus stockés sur Google Photos seront décomptés de l'espace de stockage de votre compte Google. Les photos prises avant seront conservées sans impact sur l'espace de stockage disponible. Mais c'est dès maintenant qu'il faut réfléchir à la solution qui vous convient pour pallier ce problème qui vient se poser devant vous : continuer avec Google Photos et payer un abonnement Google One pour bénéficier de stockage supplémentaire, ou se tourner vers un autre service pour garder ses photos dans le cloud.

Amazon Photos

Et pourquoi ne pas passer d'un GAFAM à l'autre ? De par sa manière de fonctionner, Amazon Photos est sans doute l'une des plateformes qui se rapproche le plus de Google Photos. Il n'est pas gratuit à proprement parler puisqu'il faut payer un abonnement à Amazon Prime (5,99 euros par mois ou 49 euros par an). Mais si vous êtes déjà abonné, vous profitez alors d'un stockage de vos photos dans le cloud en illimité. Amazon Prime comprenant également les livraisons Express gratuites, Amazon Prime Video, Prime Gaming (Twitch) et bien d'autres avantages, cette offre devient clairement rentable.

L'un des avantages d'Amazon Photos est de pouvoir stocker ses clichés en qualité originale. La synchronisation est automatique et il est possible de rechercher des photos grâce à des mots-clés, même si cette fonctionnalité n'est pas aussi développée que sur Google Photos, inégalable en la matière. Jusqu'à six membres de la famille peuvent utiliser le même compte, pratique pour ne pas avoir à payer un abonnement pour chaque personne.

Parmi les moins d'Amazon Photos, la non-prise en charge des vidéos. Celles-ci doivent être stockées dans Amazon Drive, comme tous les autres types de fichiers. Et ici, pas d'illimité, le stockage n'est que de 5 Go, il faut payer pour obtenir plus d'espace. Enfin, mettre un terme à son abonnement Amazon Prime a pour conséquence la perte d'accès à ses photos.

OneDrive

L'on passe à un autre géant du cloud en la personne de Microsoft et de son service OneDrive. Comme pour Amazon Photos, il s'agit surtout de par son modèle économique d'une bonne solution pour les utilisateurs qui ont déjà recours à l'écosystème de la firme de Redmond. En effet, si les 5 premiers Go sont gratuits, il faut ensuite passer à la caisse (2 euros par mois pour 100 Go).

Mais passer à OneDrive pour remplacer Google Photos est surtout pertinent si vous êtes déjà client Microsoft 365 Famille ou Personnel puisque vous bénéficiez alors sans surcoût des fonctionnalités premium de OneDrive, avec 1 To de stockage pour Microsoft 365 Personnel et 1 To de stockage par personne (jusqu'à 6 membres) pour Microsoft 365 Famille.

Autrement, OneDrive propose la synchronisation automatique des photos via le cloud et les clichés sont étiquetés automatiquement par le système pour les catégoriser et les retrouver plus facilement.

iCloud

iCloud est la solution de stockage en ligne d'Apple. La plateforme est vraiment bien pensée et user-friendly, mais il faut avouer qu'iCloud Photos n'est pas au niveau de Google Photos en termes de possibilités laissées à l'utilisateur pour la recherche de clichés, une fonction de plus en plus importante à mesure que l'on prend un volume de clichés toujours plus élevé.

Si Apple est réputé pour vendre ses produits hardware très cher, la marque à la pomme se montre plus attractive sur les services. Si seulement 5 Go de stockage gratuit sont disponibles, les tarifs sont ensuite très honnêtes : 0,99 euro par mois pour 50 Go, 2,99 euros mensuels pour 200 Go et 9,99 euros pour 2 To. iCloud est financièrement une bonne solution si vos besoins de stockage se trouvent entre 15 Go et 50 Go. En dessous ou au-delà, autant rester sur Google Photos.

Si vous êtes un utilisateur de Apple Music, Apple TV+ et Apple Arcade, n'oubliez pas qu'un bundle Apple One à 14,95 euros par mois regroupe ces trois services ainsi que 50 Go de stockage iCloud.

Dropbox

Après avoir passé en revue les solutions des géants de la tech, regardons de plus près ce que nous propose Dropbox, une plateforme qui s'est justement fait connaître pour son service de stockage dans le cloud, qui est sa spécialité. Avec l'application mobile, vous pouvez activer la synchronisation automatique des photos prises avec votre smartphone pour qu'elles soient téléversées dans le cloud, et ainsi y accéder depuis n'importe quel appareil.

Avec 2 Go de stockage gratuit seulement et des forfaits aux prix supérieurs à la concurrence, Dropbox est avant tout une alternative conseillée aux professionnels avec ses fonctionnalités avancées de productivité et sa sécurité renforcée. La plupart des particuliers lui préfèreront un autre service, mais si vous utilisez déjà Dropbox dans le cadre de votre travail (freelance ou entreprise), sachez qu'il peut aussi remplacer Google Photos pour un usage plus personnel. Notez en revanche que la version gratuite de Dropbox est limitée à 3 appareils.

Les abonnements à Dropbox incluent Dropbox Passwords, qui assure un stockage sécurisé des mots de passe et les synchronise sur tous les appareils. Pour les particuliers, le forfait le plus abordable est à 9,99 euros par mois (paiement annuel) pour 2 To de stockage.

Flickr

Impossible de ne pas penser à Flickr quand on parle de stockage de photos en ligne. La plateforme n'est pas seulement intéressante pour partager des photos, mais aussi pour gérer et stocker sa bibliothèque. Les options de rangement et d'étiquetage permettent de créer un espace personnalisé, mais on peut regretter l'absence des meilleures fonctionnalités à la Google Photos en termes de création automatique d'albums et tags.

Très intéressant pour les petits budgets et gros utilisateurs de l'appareil photo de leur mobile il y a quelque temps avec son téraoctet de stockage cloud offert, Flickr se contente désormais d'autoriser un nombre de 1000 photos sur un compte sans payer. Il faut ensuite passer à Flickr Pro pour obtenir du stockage illimité. Il s'agit donc d'une bonne solution pour les professionnels de la photo qui vont avoir beaucoup de clichés lourds à stocker alors que les autres plateformes s'arrêtent souvent à 2 To.

Le prix de Flickr Pro ? 7,49 euros par mois ou l'équivalent de 5,49 euros mensuels en cas de paiement à l'année.

Les media centers : Plex, Kodi…

Une autre alternative est de passer par les logiciels de media centers, comme Plex ou Kodi. Cela va bien sûr demander beaucoup plus d'efforts de votre part pour tout bien configurer, mais vous aurez à disposition une solution maison et indépendante. Deux écoles s'affrontent alors : le stockage en local sur un NAS ou dans le cloud si votre media center propose telle fonctionnalité. A réserver aux utilisateurs avertis.

Si vous arrêtez d'utiliser Google Photos pour changer de service, alors vous voudrez peut-être récupérer vos fichiers photo et vidéo de la plateforme pour les enregistrer ailleurs. Pour ce faire, rendez-vous sur Google Takeout, un outil permettant de récupérer tous les données et contenus que la firme de Mountain View possède sur nous.

Une fois que vous êtes sur Google Takeout, cliquez sur “Tout désélectionner” car par défaut absolument tout est coché, ce qui n'est pas le but ici. Scrollez jusqu'à atteindre Google Photos, cochez la case à côté et descendez tout en bas pour cliquer sur “Étape suivante”.

Sélectionnez les paramètres d'exportation qui vous conviennent :

Mode d'envoi : lien de téléchargement envoyé par mail ou ajout direct vers un autre service de stockage (sont disponibles Google Drive, OneDrive, Dropbox et Box).

: lien de téléchargement envoyé par mail ou ajout direct vers un autre service de stockage (sont disponibles Google Drive, OneDrive, Dropbox et Box). La fréquence : exporter une unique fois ou tous les deux mois pendant un an.

exporter une unique fois ou tous les deux mois pendant un an. Le type de fichier : ZIP ou TGZ (choisissez ZIP si vous n'êtes pas familier du TGZ).

ZIP ou TGZ (choisissez ZIP si vous n'êtes pas familier du TGZ). La taille du fichier : entre 1 et 50 Go, en fonction de vos préférences. Plutôt plusieurs petits fichiers ou un gros ?

Vous pouvez ensuite valider avec le bouton “Créer une exportation” et suivre la progression de celle-ci. Le délai varie en fonction de la taille de votre bibliothèque de photos et de vidéos, ne vous étonnez pas si cela prend beaucoup de temps.

Google Photos avec Google One

Convaincu par aucune des alternatives que nous proposons ? Alors il va sans doute falloir se résoudre à rester sur Google Photos et passer à la caisse. Pour débloquer du stockage supplémentaire pour l'hébergement de ses photos dans le cloud, il vaut souscrire un abonnement Google One, dont les prix sont les suivants :

100 Go : 1,99 euro par mois ou 19,99 euros par an

1,99 euro par mois ou 19,99 euros par an 200 Go : 2,99 euros par mois ou 29,99 euros par an

2,99 euros par mois ou 29,99 euros par an 2 To : 9,99 euros par mois ou 99,99 euros par an

Pour chacune de ces formules, il est possible d'ajouter jusqu'à cinq membres de la famille pour que chacun puisse profiter d'espace de stockage cloud en plus.