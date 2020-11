Google Photos annonce la fin du stockage gratuit et illimité dès 2021

Google Photos va mettre un terme au stockage gratuit et illimité de photos. Dès le 1er juin 2021, les nouvelles photos des utilisateurs seront décomptées de l'espace de stockage de 15 Go alloué à Google Drive, Gmail et Photos. Pour les utilisateurs ayant besoin de plus d'espace, Google recommande d'investir dans un abonnement Google One.

Google vient d'annoncer plusieurs changements drastiques à la politique de stockage de ses services. Tout d'abord, Google s'octroie désormais le droit de supprimer les fichiers stockés par des comptes Google Drive inactifs depuis plus de 2 ans.

Surtout, la firme de Mountain View annonce la fin du stockage gratuit de photos sauvegardées en haute qualité ou en qualité express sur Google Photos. “À partir du 1er juin 2021, les contenus en haute qualité ou en qualité express seront décomptés de l'espace de stockage de votre compte Google” déclare Google.

Google conseille de s'abonner à Google One

Á partir de cette date, les nouvelles photos stockées sur les serveurs de Google seront donc décomptées de l'enveloppe de 15 Go offerts aux usagers d'un compte Google. Heureusement, les photos déjà sauvegardées dans Google Photos échappent à cette nouvelle politique. Seuls les nouveaux clichés sont concernés. On notera que les utilisateurs d'un smartphone de la gamme Google Pixel ne sont pas concernés. Google continuera d'offrir du stockage illimité et gratuit en haute qualité après juin 2021.

D'après Google, cette nouvelle limite ne devrait pas poser de problème à la plupart des utilisateurs dans l'immédiat. “Nous estimons que 80% d'entre vous devraient avoir au moins trois ans avant d'atteindre 15 Go” affirme Google. Sans surprise, le géant de la recherche s'engage à prévenir les utilisateurs plusieurs mois avant que l'espace de stockage alloué à leur compte ne soit rempli.

“Une fois la limite de stockage atteinte, vous pouvez souscrire un abonnement Google One pour obtenir de l'espace de stockage supplémentaire, ou supprimer des contenus pour conserver la formule de stockage gratuit de Photo” explique Google. Pour rappel, Google One propose plusieurs abonnements allant de 1,99€/mois pour 100 Go à 9,99€/mois pour 2 To de stockage.