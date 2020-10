Google Photos : une mise à jour améliore la retouche d’images sur Android

Google Photos s'améliore ! Lors de la conférence dédiée aux nouveaux Pixel, Google a annoncé l'arrivée d'une mise à jour de l'application Android destinée à améliorer la retouche d'images. Grâce à de puissants algorithmes, l'application va vous proposer les corrections idéales à apporter à vos photographies. On fait le tour des nouveautés.

Ce mercredi 30 septembre, Google a profité de la présentation du Pixel 5 et du Pixel 4a 5G pour annoncer l'arrivée de plusieurs nouveautés au sein de l'application Google Photos. “Aujourd'hui, nous déployons un nouvel éditeur plus utile dans l'application Google Photos sur Android avec des suggestions intelligentes et des ajustements granulaires faciles à utiliser” explique Google dans un billet de blog.

Google Photos corrigera automatiquement vos images

Tout d'abord, Google va proposer des suggestions intelligentes. Concrètement, l'intelligence artificielle va automatiquement suggérer les modifications nécessaires à vos photographies. L'application suggérera notamment de changer la luminosité, le contraste ou l'orientation d'une image. Ces suggestions sont accessibles dans un onglet. Pour les appliquer sur votre cliché, il suffira d'un seul clic. “Nous ajouterons d'autres suggestions pour aider vos portraits, paysages, couchers de soleil et autres à se démarquer” promet Google. La liste des améliorations intelligentes est donc appelée à s'étoffer.

Dans un second temps, Google Photos va faciliter l'accès aux corrections d'images les plus élémentaires, comme la luminosité, le contraste, la saturation ou la teinte.L'éditeur de photos se pare d'une nouvelle interface : il suffira désormais de faire défiler afin de mettre la main sur l'outil dont vous avez besoin. Google vient de lancer le déploiement de ces nouveautés sur Android. Les Pixel seront les premiers smartphones à en profiter.

Enfin, Google inaugure l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité en exclusivité sur le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G. Baptisée Portrait Light, cette option utilise l'intelligence artificielle et le machine learning pour améliorer la luminosité des visages photographiés. Pour rappel, le machine learning (apprentissage automatique de la machine) désigne une technologie permettant aux ordinateurs d'apprendre sans devoir être programmé au préalable. “Vous pourrez ajuster la position de la lumière et la luminosité” explique Google. L'option sera proposée sur les autres Pixel dans un second temps.