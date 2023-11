Google Photos ne vous laisse pas modifier tout et n’importe quoi avec sa gomme magique, et c’est tant mieux

Nous savons désormais que la gomme magique de Google Photos ne donne pas les pleins pouvoirs à son utilisateur. Certaines modifications sont en effet interdites par l’application, notamment celle qui permettrait à des individus malintentionnés d’usurper l’identité de quelqu’un. On vous dresse la liste de toutes les restrictions trouvées au sein de la fonctionnalité.

La gomme magique est sans aucun doute l’outil phare de Google Photos. Pouvoir modifier n’importe quelle photo, voire même désormais l’audio des vidéos, en seulement quelques mouvements de pouce, il y a de quoi faire pâlir les grands logiciels de l’industrie — pour le plus grand bonheur des utilisateurs non-initiés. D’autant que plus le temps passe, plus l’outil est versatile et puissant, au point qu’on pourrait de se demander quelles sont ses limites. Rassurez-vous, il y en a.

En effet, il n’est pas possible de faire tout et n’importe quoi avec la gomme magique. En fouillant dans le code de Google Photos, nos confrères d’Android Authority ont repéré quelques restrictions que la firme de Mountain View a pris soin d’intégrer à sa fonctionnalité. Comme on peut s’en douter, il s’agit avant ici de questions de sécurité. Impossible, par exemple, de modifier une photo de carte d’identité stockée sur son smartphone.

Google Photos vous stoppera si vous tentez de modifier ces images

Il en va de même, globalement, pour tous les documents administratifs contenant des informations personnelles, telles que le nom, l’adresse ou la photo d’une personne. Par ailleurs, vous ne pourrez modifier les attributs physiques d’une personne avec l’application. Si vous tentez le diable, vous serez accueilli par une alerte pop-up vous indiquant que les modifications sont contraires aux CGU de Google Photos.

Ces CGU s’inscrivent dans un objectif plus global pour la firme, qui cherche à éviter à tout que ses outils soient utilisés à des fins malveillantes, notamment l’usurpation d’identité. De la même manière, l’application refuse d’avoir recours à l’IA pour créer des informations personnelles de toutes pièces. Néanmoins, ce filet de sécurité n’est pas efficace à 100 %. Android Authority indique ainsi être parvenu à modifier une facture, ce qui n’aurait normalement pas dû être possible.

