Google Photos détecte désormais les photos où vous trinquez avec de la bière ou du vin

Google Photos reconnaît désormais les photos dans lesquelles il y a de la bière ou du vin, et peut vous les montrer soit dans une catégorie dédiée, soit dans des Souvenirs (que vous auriez peut-être préféré oublier). Il n'est pas possible de désactiver cette reconnaissance automatisée pour le moment, selon nos tests.

Si vous utilisez Google Photos, vous avez peut être remarqué que l'IA de l'application distingue de plus en plus de choses différentes. Vous pouvez assez facilement vous en rendre compte en allant dans l'onglet Rechercher, puis en touchant Tout Afficher dans la section Thèmes. Ainsi à côté des catégories Galerie d'art, Stades, Aurores polaires, Fusées et Plages, vous remarquerez que Google Photos a aussi une section bière et une section vin (apparemment les cocktails ne sont pas encore inclus).

Et pour être sûr que plus de monde réalise à quel point Google s'intéresse aux photos dans lesquelles vous trinquez, l'application lance également une nouvelle collection de Souvenirs dédiée. Intitulés “Cheers !” dans les pays anglophones (on imagine que par chez nous le nom sera plutôt “A votre santé” ou “A la vôtre”), ce nouveau Souvenirs vous rappelle à quel point vous adorez trinquer, entre amis, entre collègues, du lundi au dimanche. Un rappel à la réalité dont certains se passeront pourtant volontiers.

Google ne semble pourtant pas prêt de vous laisser oublier ces moments. Selon nos tests, il est en effet impossible de désactiver ces catégories. Ce que l'on trouve tout de même curieux, étant donné des ravages causés par l'alcool et du fait que certains utilisateurs sont effectivement susceptibles de préférer ne pas voir s'afficher ces photos dans leur smartphone. En fait, en regardant les paramètres de l'application à la loupe, la reconnaissance des objets et des scènes est tout simplement impossible à désactiver dans Google Photos.

Or, dans les souvenirs, vous pouvez seulement choisir sir vous souhaitez masquer des personnes ou des animaux, des photos liées à une certaine période, ainsi que les animations, photos en mouvement, montages, créations color pop et photos stylisées. Du coup, si vous ne souhaitez pas voir vos photos de soirée, de verres de bière et de vin, il n'y a qu'une seule solution et elle est fastidieuse : supprimer une à une ces images, qu'il y en ait quelques dizaines ou plusieurs milliers…

Source : 9to5Google