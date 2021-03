Télécharger Candy Crush Saga APK gratuit sur Android

Candy Crush Saga est un jeu de puzzle très coloré et amusant. Le principe est tout simple : rallier des bonbons ! Il suffit juste d’associer les bonbons et réglisses de la même couleur pour les faire disparaître ou pour générer un bonus qui vous permettra d’éliminer plusieurs bonbons à la fois. Candy Crush Saga est disponible en version ordinateur et mobile (smartphone et tablette).

Qu'est ce que Candy Crush Saga

Candy Crush Saga est un jeu vidéo sorti en 2012, développé et édité par l’entreprise britannique King Digital Entertainment, dit King, dont le siège social est situé à Londres. Avec plus d’un milliard d’utilisateurs, il est l'un des jeux mobiles le plus populaires de tous les temps.

Le but du jeu est d’associer au moins 3 bonbons de même couleur pour les écraser, d’où son nom de « Candy Crush ». Le joueur accumule des points au fur et à mesure qu’il réussit à combiner les mêmes couleurs de sucreries et avancer au niveau suivant.

Plusieurs objectifs sont à portée du joueur au fur et à mesure qu’il avance dans le jeu, tels que gagner un nombre de points, supprimer toute la gélatine ou gagner un nombre défini de points en un temps limité.

Adapté aux petits avides de couleurs aussi qu’aux grands adeptes de casse-tête, Candy Crush Saga est disponible gratuitement sur ordinateur tournant sous Windows 10 ainsi que sur les appareils mobiles (smartphones ou tablettes) via Google Play Store pour Android et App Store pour iOS.

Pourquoi utiliser Candy Crush ?

Catégorisé dans la section jeux, Candy Crush Saga nous propose un contenu aussi amusant qu’addictif et nous offre quelques fonctionnalités qui plairont aux petits qu’aux grands.

Des niveaux de jeu variés

Candy Crush comporte actuellement une infinité de niveaux aussi exquis les uns que les autres qui comporte chacun son propre défi à relever. Si le joueur veut réussir à passer un niveau, il devra par exemple associer une centaine de bonbons de même couleur en une vingtaine de coups ou générer des bonbons explosifs pour détruire un gros beignet dans le temps imparti. Bien d’autres missions sont proposées au fil du jeu et ces dernières font augmenter progressivement la difficulté au fur et à mesure que le joueur avance.

Des différents modes de jeux

Candy Crush Saga offre différents modes de jeu. Tout d’abord, il y a la campagne solo qui contient plus d'un millier de niveaux dans lequel le joueur devra accomplir une série d'objectifs afin d'avancer.

Ensuite, avec le mode de jeu « Spread the Jelly », le joueur devra étaler une gelée rose sur toutes les cases de bonbons en faisant correspondre les bonbons en partie couverts de la gelée rose déjà existante avec ceux qui ne sont encore intacts. La gelée couvrira ensuite les cases de bonbons qui n’étaient pas encore recouverts. Pour l’étaler davantage, le joueur pourra créer et utiliser des bonbons « booster ». Ces derniers sont composés de bonbons rayés, emballés ou en nougat et feront exploser la gelée aux alentours, à condition bien sûr que le rayon d’explosion atteigne la gelée.

Le mode de jeu « Ingredient » est à priori plus facile que le mode Spread the Jelly. Pour gagner un maximum d'ingrédients, le joueur devra collecter tous les ingrédients requis en les ramenant au bas du plateau de jeu (ou partout où il y a une flèche verte affiché dessus). Il existe deux types d'ingrédients, les cerises et les noisettes.

Il y a certains niveaux qui ne nécessitent que des cerises ou des noisettes et d'autres qui nécessitent les deux. Les ingrédients tombent comme des bonbons normaux. Ils entrent par le haut du plateau, généralement après qu'un autre ingrédient a été éliminé. Certains niveaux commencent avec les ingrédients déjà sur le plateau et parfois, les ingrédients sortent d'un distributeur.

Le mode de jeu « Candy Order », également connu sous le nom de niveaux d'objectifs, est le troisième mode de jeu le plus courant et le plus facile. Pour accomplir ce mode de jeu, le joueur devra collecter une certaine quantité de bonbons ou de combinaisons de bonbons en un nombre de coups bien défini. Candy Order est considéré comme plus facile que le mode de jeu « Spread The Jelly », mais il pourrait être plus difficile que le mode « Ingredient ».

Plus le joueur monte de niveaux dans le jeu, plus les mélanges de bonbons spéciaux deviennent rares et difficiles. Mélanger 2 bonbons spéciaux, comme un bonbon rayé et un bonbon emballé, peut devenir une tâche pas aisée dans le niveau 100 et plus. Non seulement le joueur devra créer les bonbons spéciaux, mais il doit également s’assurer que ces bonbons soient positionnés les uns à côté des autres. C'est donc un objectif basé sur la chance.

Des défis entre amis en ligne

Candy Crush Saga n’est pas seulement pour les joueurs hors ligne. En effet, ils pourront associer leur compte Facebook à l’application ou carrément jouer sur leur compte personnel via le navigateur. Le jeu permet ainsi aux joueurs de voir l’évolution de leurs amis en ligne, à quel niveau ils sont restés, à quel point ils sont et de s’engager en compétition aisément avec eux sur Facebook et de dépasser leurs résultats.

Quelles sont les nouveautés de Candy Crush Saga ?

Candy Crush Saga propose plusieurs épisodes disponibles dans ce qu’on appelle « Mondes ». Actuellement, huit mondes sont disponibles et comprennent cinq à six épisodes chacun.

Le dernier mis à jour de Candy Crush Saga a permis aux joueurs d’accéder à 45 niveaux supplémentaires chaque semaine, en plus des 8105 niveaux répartis dans les huit mondes. Cela donnera davantage de défi à relever aux nouveaux venus et aux habitués du jeu depuis son lancement.

Candy Crush Saga peut être lancé sur mobile, hors ligne, mais aussi en ligne. De ce fait, vous pouvez accéder et télécharger directement le jeu sur Google Play sur Android et App Store sur iOS. Il vous suffira uniquement de lancer l’un de ces deux magasins d’applications selon le type d’appareil mobile que vous possédez, de taper « Candy Crush Saga » sur la barre de recherche et de télécharger le package d’application.

Pour ceux qui ont un ordinateur tournant sous Windows 10, Candy Crush Saga est déjà préinstallé dans le système et prêt à être lancé hors ligne.

Pour bénéficier de plus de fonctionnalités sur mobile, il est recommandé d’associer votre compte Facebook avec l’application. Ceci étant fait, vous pourrez bénéficier de bonus gratuits comme des bonbons explosifs ou de supplément de vies et aussi de donner des vies gratuites à vos amis si l’envie vous prendra de les aider.

Quelles sont les meilleures alternatives à Candy Crush Saga ?

Les variantes de Candy Crush Saga sont innombrables, le jeu étant un énorme succès commercial. Nous avons sélectionné pour vous le Top 3 des meilleures alternatives gratuites actuellement disponibles.

Bejeweled

Créée par les développeurs de Plants vs Zombies, l'application Bejeweled est sans doute celle qui a réussi à rendre les joueurs accros depuis la création des jeux de puzzle. Avec de nombreux modes de jeu et des succès à débloquer, les joueurs ne risquent pas de s’ennuyer. Son fameux mode Diamond Mine est une course contre la montre pour trouver un trésor caché.

Jewel Mania

Jewel Mania est l’œuvre des développeurs qui ont produit Bubble Mania. Le jeu de puzzle contient plus de 600 niveaux dans lesquels les joueurs doivent faire correspondre trois joyaux ou plus pour créer des combos et gagner des niveaux. Cela dit, les joueurs l’ont très vite abandonné, car 600 niveaux, c’est finalement peu. L’application est cependant toujours disponible gratuitement sur Google Play et App Store.

Puzzle Quest

Puzzle Quest est la troisième série populaire de jeux de puzzle sur mobile. Il existe plusieurs thèmes de jeux dans la franchise, dont la culture pop. On peut également citer les quêtes « Magic : The Gathering Puzzle » et « Marvel Puzzle Quest ». Il y en avait plusieurs titres à disposition, mais ils ont progressivement diminué avec le temps.

Les mécanismes sont légèrement différents dans chaque jeu pour coïncider avec le thème proposé (pop culture, médiévale, etc.). À la base, ce sont des jeux de combat au tour par tour à trois matchs assez originaux. Les joueurs doivent associer au moins trois formes et il effectue une action comme « attaquer » ou « riposter ». Ce sont tous des jeux gratuits disponibles au téléchargement.