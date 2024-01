Google Wallet facilite vos voyages en avion sur les montres connectées

L'application Google Wallet se met à jour sur les montres connectées Android. L'ajout de cette fonction toute simple va pourtant rendre vos voyages en avion plus facile.

Google a créé beaucoup de services au but bien défini. Gmail pour votre messagerie électronique, Docs, Sheets et Slides comme suite bureautique, Google Keep afin de remplacer les notes adhésives par des pense-bêtes numériques… D'autres sont un peu plus “fourre-tout”, mais cela reste logique. C'est le cas de Google Wallet, le remplaçant de Google Pay qui veut devenir votre portefeuille virtuel. Ça tombe bien, c'est ce que son nom indique. Au-delà d'un système de paiement avec son smartphone, l'appli est aussi un moyen de conserver toutes les cartes et autres billets qui peuvent vous encombrer en format physique.

Cartes de fidélité, billets de train, d'avion, de concert… En fin d'année 2023, Google Wallet rend les transports en commun plus facile à gérer en acceptant de nombreux titres de transports dans plus de 500 agglomérations à travers le monde. L'occasion de consulter le nombre de trajets qu'il vous reste, de définir un rechargement automatique ou encore de visualiser les éventuels soucis sur vos lignes. L'application est également disponible sur Wear OS, le système d'exploitation de Google dédié aux montres connectées comme la Pixel Watch 2. Sur ce support, elle manque pourtant d'une fonctionnalité évidente. Une lacune désormais corrigée.

Votre montre connectée sous Wear OS sera bientôt très utile lors d'un voyage en avion

Si votre montre connectée est sous Wear OS 3.5 au minimum, Google Wallet va s'enrichir d'une nouvelle notification utile : la carte d'embarquement de votre trajet en avion. Étonnamment, ce n'était pas possible jusqu'à présent. Le texte indique juste “Carte d'embarquement pour votre vol vers XXX” suivi de “Voir la carte”. Toucher cette mention affiche un QR code sur le cadran de la montre. Plus qu'à le présenter aux différents points de contrôle qui le demandent et avant de monter à bord de l'avion. Pratique.

Comme souvent, la fonctionnalité qui vient tout juste de commencer son déploiement aux États-Unis mettra sans doute un peu de temps avant d'arriver à votre poignet. Guettez les mises à jour de Google Wallet sous Wear OS, celle-ci arrivera peut-être avant d'embarquer.

Source : 9to5Google