Tinder adopte un nouveau look et des outils basés sur l’IA pour des rencontres plus « authentiques »

Tinder adopte un nouveau design et implémente de nouvelles fonctionnalités, pour des rencontres plus « authentiques ».

Tinder a annoncé hier par voie de presse le « lancement mondial d’une nouvelle série de fonctionnalités de profil et de découverte conçues pour améliorer et refléter la façon dont la nouvelle génération d’utilisateurs se connecte » au service. En onze ans d’existence, et autant de millions d’abonnés payants, l’application de rencontre est incontestablement la plus populaire au monde. Cela dit, il ressort du sondage « Futur of Dating » de la compagnie que les « Millennials » souhaitent remodeler les schémas instaurés par leurs aînés.

D’après une majorité des membres de la génération Z qui ont participé à l’enquête, « les normes en matière de rencontres ont besoin d’être rafraîchies pour s’adapter à une société plus moderne et plus diversifiée ». Tinder implémente donc de nouveaux outils qui permettront aux utilisateurs d’aller au-delà des apparences pour privilégier des « valeurs telles que le respect et l’ouverture d’esprit ». La compagnie s’est donc fixé comme objectif d’initier « une renaissance dans les rencontres, guidée par l’authenticité ».

Tinder change de look et annonce de nouvelles fonctionnalités pour fluidifier les rencontres

Comme toute entreprise de la Tech à l'heure actuelle, Tinder adopte pleinement l’IA et propose ainsi les « Profiles prompts » (Suggestions de profil) permettent de lancer une conversation en sélectionnant un des sujets suggérés. Les prompts les plus populaires actuellement sont « La clé de mon cœur », « Le premier élément de ma liste de choses à faire » et « Deux vérités et un mensonge ». Tinder propose également un nouveau questionnaire de profil.

Le « Profile Quiz » permet non seulement de se présenter rapidement, mais de mieux connaître le possible partenaire à travers un « quiz amusant et instructif sur vous-même ». Une fois le questionnaire rempli, vous pourrez partager vos réponses sur votre profil, et ainsi offrir un aperçu de vos préférences et de vos centres d’intérêt. Êtes-vous fumeur ? Avez-vous un animal de compagnie ? Êtes-vous végan ? Les « Info tags » sont une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de partager ces informations cruciales avec vos « matches » potentiels. La nouvelle interface utilisateur jouit d’une nouvelle apparence, avec des animations remises au gout du jour et un nouvel écran « C’est un match ! ».