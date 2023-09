ChatGPT peut désormais naviguer sur Internet, il n’est plus limité aux informations de 2021

OpenAI, le créateur de ChatGPT soutenu par Microsoft, a confirmé que le chatbot ChatGPT peut désormais naviguer sur Internet pour fournir aux utilisateurs des informations actualisées, à condition qu'ils soient abonnés à la formule payante de l’IA.

Lorsque ChatGPT a fait ses débuts en novembre dernier, l’IA ne bénéficiait pas de toutes les connaissances requises pour répondre correctement sur tous les sujets. Toute sa base de connaissances s'arrêtait brusquement en septembre 2021, car il s'agissait des données les plus récentes sur lesquelles le système avait été initialement formé.

OpenAI avait corrigé ce problème en lançant ChatGPT Plus, un abonnement payant qui offrait non seulement l’accès au dernier modèle conversationnel de l’entreprise, GPT-4, mais qui permettait aussi à l’IA d’accéder aux informations d’Internet en temps réel. Après la découverte d’un bug majeur, cette fonctionnalité avait été suspendue il y a près de 3 mois, mais elle fait enfin son grand retour.

ChatGPT peut s’informer en temps réel sur Internet

OpenAI a annoncé aujourd'hui que ChatGPT peut à nouveau parcourir le web à la recherche d'informations les plus récentes, en proposant des réponses tirées directement de sources « actuelles et faisant autorité », qu'il cite dans ses réponses. Cette fonctionnalité, appelée « Browse with Bing », n'est pour l'instant accessible qu'aux abonnés Plus et Enterprise, mais l'entreprise précise qu'elle sera bientôt proposée à tous les utilisateurs.

Bien entendu, l'utilisation de Bing comme moteur de recherche de choix pour ChatGPT n'est pas un hasard. Le service Bing Chat de Microsoft utilise le GPT-4 d'OpenAI dans le cadre de son propre chatbot. Pour rappel, Microsoft a investi des milliards de dollars dans OpenAI, ce qui lui permet d'accéder à ses services avant même qu'OpenAI ne les ajoute à ses propres services.

En début de semaine, OpenAI a également annoncé une série de nouvelles fonctionnalités pour le populaire chatbot de l'entreprise. Après la dernière mise à jour, ChatGPT possède désormais la capacité de répondre aux questions des utilisateurs avec cinq voix différentes, faisant ainsi une rude concurrence aux assistants vocaux des géants de la technologie tels qu'Apple et Google. Mieux encore, l’IA peut désormais comprendre et analyser des images, la rendant ainsi beaucoup plus polyvalente.