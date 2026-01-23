Google met fin à ce bug gênant sur Android pendant les appels

Depuis plusieurs mois, un bug agaçant venait perturber les appels sur Android, sans véritable solution. L’écran se comportait de façon imprévisible, au grand désarroi des utilisateurs. Google vient enfin de corriger le tir avec une mise à jour attendue.

Depuis Android 16, Google transforme l’interface de ses principales applications avec le design Material 3 Expressive. Ce nouveau style apporte des couleurs plus marquées, des boutons visibles et une hiérarchie repensée. Des applis comme Gboard ou Paramètres ont déjà été mises à jour. Mais ces changements ne sont pas sans effets secondaires. Dans certains cas, des fonctions ont disparu ou mal fonctionné. Sur Horloge, par exemple, le geste pour couper une alarme avait été supprimé, avant de faire son retour. Téléphone, elle aussi, a connu quelques ratés.

Après cette refonte graphique, un problème gênant a été signalé par de nombreux utilisateurs. Lors des appels, l’écran basculait automatiquement en mode paysage, même lorsque le téléphone était tenu droit. Ce comportement imprévisible rendait les échanges inconfortables, voire pénibles, notamment pour ceux qui utilisaient le mode haut-parleur. Le bug touchait principalement les appareils Pixel, mais aussi d’autres smartphones Android utilisant l’appli Téléphone de Google. Jusqu’ici, aucune solution simple n’était proposée.

Google corrige enfin le bug de rotation de l’écran pendant les appels sur Android

Ce bug de rotation involontaire de l’écran pendant les appels a été l’un des effets secondaires les plus frustrants du nouveau design. Il perturbait l’affichage pendant les conversations et obligeait parfois à manipuler le téléphone en pleine communication.

Google vient de déployer une mise à jour qui permet de corriger ce défaut. Un nouveau réglage permet désormais de forcer l’affichage en mode portrait pendant un appel. Cette option est activée par défaut. Pour la modifier, il faut ouvrir l’application Téléphone, aller dans Menu > Paramètres > Options d’affichage, puis décocher “Conserver le mode portrait”. La mise à niveau est en cours de déploiement dans la version stable de l’application Téléphone de Google, sur tous les appareils compatibles, quelle que soit la version d’Android.

Cette correction reste simple, mais elle améliore nettement le confort d’appel. Les utilisateurs peuvent conserver l’option de rotation automatique sans subir de basculement intempestif. Google poursuit ainsi l’ajustement de son interface Material 3, en tenant compte des retours. D’autres correctifs de ce type pourraient suivre dans les prochaines semaines.