Google Messages vous laissera bientôt envoyer des GIF avec votre tête

Google déploie une nouvelle fonctionnalité qui devrait plaire aux jeunes dans son application Messages, qui vous permet de réagir avec des vidéos selfie GIF de 3 secondes.

Pour les jeunes et les moins jeunes, Google Messages ajoute la possibilité d'enregistrer de courtes vidéos en boucle à l'aide de l'appareil photo de l'application. En appuyant longuement sur le bouton de l'appareil photo, vous pouvez capturer une vidéo de jusqu'à 3 secondes avec la caméra selfie de votre smartphone.

La fonction d'enregistrement de selfie GIF semble s'inscrire dans le cadre des récents efforts de Google pour développer une expérience de caméra plus robuste et personnalisée au sein de son application de messagerie. Le mois dernier, l'entreprise a lancé une nouvelle interface d'appareil photo dans l'application pour remplacer la dépendance à l'application d'appareil photo native de l'appareil lors de la prise de photos à partager dans Messages.

Lire également – Google Messages : envoyer une tonne d’images à vos amis va devenir beaucoup plus facile

Google va vous laisser animer vos conversations sur Messages

En contrôlant davantage les fonctionnalités de l'appareil photo, Google peut commencer à innover avec de nouveaux modes de capture créatifs spécialement conçus pour une expérience de messagerie améliorée. Et quoi de mieux pour commencer que de vous permettre d'envoyer des réactions vidéo ?

La possibilité d'intégrer de courts GIF de vous-même pourrait ajouter une touche amusante et personnelle à vos échanges de messages. Au lieu d'un emoji smiley statique, vous pouvez partager un clip vidéo de vous en train de sourire ou de pleurer. Cela ajoute une touche plus personnalisée à la conversation, que les emojis et les autocollants ne peuvent tout simplement pas fournir.

Pour enregistrer votre selfie GIF, il vous suffit d'appuyer longuement sur le bouton de l'appareil photo et de maintenir votre visage à l'intérieur de la fenêtre de capture. Lorsque vous avez terminé, le clip est enregistré dans votre galerie de photos afin que vous puissiez l'envoyer ou le partager facilement. Google indique que l'option devrait être déployée prochainement via une mise à jour côté serveur de Messages, donc il n’y aura normalement pas besoin de mettre à jour l’application sur le Google Play Store pour profiter de la fonctionnalité. Il reste maintenant à savoir quand celle-ci sera déployée pour tous.