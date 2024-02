Google Messages : plus besoin de retoucher vos photos, l’application va le faire à votre place

Des indices trouvés dans le code de l'application Google Messages, largement adoptée sur les smartphones Android, révèlent qu’elle pourrait se doter prochainement de fonctionnalités inédites, dont des effets de caméra et une interface revue pour plus de clarté.

Alors que le monde tech accueille la première version Developer Preview d'Android 15, Google Messages se prépare à enrichir son arsenal de fonctionnalités, promettant une interaction plus intuitive et personnalisée. Avec ce nouvel OS mettant l'accent sur des avancées telles que la Privacy Sandbox et Health Connect, l'intégration de nouvelles capacités dans cette application semble s'inscrire dans cette dynamique d'innovation, offrant aux utilisateurs une messagerie plus intégrée.

Dans cette optique de renouvellement, Google Messages s'apprête à introduire des effets de caméra inédits et des options de modification des messages post-envoi, une fonctionnalité attendue qui permettra des corrections jusqu'à 30 minutes après l'envoi. De plus, la possibilité de réagir rapidement aux messages par un double tapotement promet de fluidifier les échanges, rendant les interactions plus spontanées et expressives. Ces mises à jour, parallèles aux développements d'Android 15, reflètent la volonté de Google pour améliorer l'efficacité et la fonctionnalité de ses applications.

Google Messages prévoit d'intégrer des effets de caméra et de rénover son interface

La fonction de caméra intégrée à Google Messages semble être au cœur des nouveautés avec l'ajout prochain d'effets spécifiques. Si les détails sur ces effets restent flous, cette évolution suggère une volonté de Google d'enrichir les interactions visuelles directement depuis l'application de messagerie. Cette intégration permettrait d'agrémenter les échanges avec des visuels personnalisés, rendant les conversations plus dynamiques et engageantes directement depuis l'application.

En parallèle, des ajustements de l'interface sont envisagés. On citera notamment la suppression des contacts favoris lors des recherches et la réduction de la visibilité des brouillons sur l'écran principal. Ces modifications visent à offrir une interface plus sobre et directe, facilitant l'accès aux conversations essentielles. Néanmoins, l'impact sur l'accessibilité des brouillons, utiles pour rappeler les messages non envoyés, interpelle quant à l'équilibre entre esthétique et utilité pratique. Ces changements, encore à l'état de test, pourraient transformer significativement l'usage quotidien de Google Messages, en attendant confirmation de leur déploiement définitif.

