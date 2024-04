Google Maps : le partage de position sera possible même sans réseau, avec une limitation

Des lignes de code repérées dans une version bêta de Google Maps indiquent que l'application autorisera le partage de position même sans réseau mobile ou connexion Internet, mais il y aura une limite.

Après avoir délaissé la fonctionnalité pendant de nombreuses années, il semble que Google veuille rattraper son retard le plus rapidement possible. On parle ici de la connectivité par satellite, présente chez Apple depuis les iPhone 14 et qui sauve des vies comme en attestent plusieurs témoignages. L'arrivée prochaine d'Android 15 devrait démocratiser ce service sur plusieurs smartphones, à commencer par les Pixel. Les applications de Google ne sont pas en reste puisque Messages va permettre l'envoi de SMS par satellite à tout le monde, pas uniquement aux services d'urgence.

Cette fois-ci, c'est Maps qui est à l'honneur. En fouillant le code de la version bêta numérotée v11.125, l'expert AssembleDebug a trouvé des lignes de codes explicites, l'une d'elle indiquant “Se connecter à un satellite“. Pour l'instant, il n'y a pas plus de détail sur la fonction, mais on comprend qu'elle servira au partage de sa position via l'application dans les situations où notre mobile ne capte aucun réseau et ne dispose pas d'une connexion Internet. Réservée aux cas d'urgence, la fonction sera limitée.

Une autre ligne de code explique que “vous pouvez mettre à jour votre position une fois toutes les 15 minutes, jusqu'à 5 fois par jour“. Un frein nécessaire pour que les utilisateurs n'en abusent pas. de son côté, Nail Sadykov a réussi à activer l'interface graphique de connexion à un satellite. Une fois la demande effectuée, il faudra physiquement chercher le satellite avec notre smartphone en se déplaçant.

Une icône bleue apparaît et des indications nous guident vers elle. Il faut bouger le mobile de manière à ce que le dessin finisse au centre du rond blanc présent sur notre écran. S'il y reste pendant quelques secondes, la connexion s'établit. On ignore pour l'instant quand le système sera déployé, mais une chose est sûre : le Pixel 9 en profitera grâce à son nouveau modem.

