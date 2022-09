Google Messages va faire peau neuve et n’aura rien envier à WhatsApp

Google s’est décidé à appliquer un lifting longtemps attendu à l’antique application Google Messages, l’application de SMS disponible sur tous les appareils Android.

Avec l’iPhone 14 et iOS 16 tout fraîchement sortis, la refonte d’Apple Message et de nombre d’applications de la pomme fait logiquement la une. Google, le grand concurrent, n’est pourtant pas en reste en termes de nouveautés. À en croire nos confrères, l’application Messages pour Android s’apprêterait à faire, elle aussi, une grande mue. Les SMS et MMS perdent peu à peu du terrain sur des applications de messagerie devenues le moyen de communication privilégié de milliards d’utilisateurs de smartphones dans le monde. Améliorations esthétiques et nouvelles fonctionnalités sont au menu pour le nouveau Google Messages. L'application retrouvera-t-elle sa place sur les écrans des possesseurs d'Android ?

9To5 Google aurait découvert des lignes de code dans l’APK de Messages qui laissent penser qu’il va être possible de répondre à un message en particulier. Une fonctionnalité certes disponible depuis longtemps sur les applications de messagerie telles que WhatsApp, iMessage, Facebook Messenger et autres Signal, mais totalement nouvelle dans les messageries SMS traditionnelles. Des messageries encore plus polyvalentes et évoluées comme Slack ou encore Discord sont fréquemment utilisées dans un contexte professionnel où il est primordial de pouvoir retrouver le contenu de certaines conversations sans devoir scroller trop longtemps. En toute logique, il sera possible de répondre à un message direct à l’aide d’un émoji.

Réponse directe, émojis, transcription de voix, Material You: c’est le grand relooking pour Google Messages

Le code découvert par 9To5 Google suggère qu’il sera bientôt possible de transcrire les messages vocaux en texte. À n’en pas douter, l’intégration de la transcription vocale dans Messages va susciter beaucoup de curiosité et, peut-être, convertir une poignée d’utilisateurs. Transcrire une liste de courses ou encore des indications géographiques, les applications possibles d’une telle fonctionnalité sont nombreuses. A priori nous n'aurons pas à nous soucier d'une mauvaise utilisation de nos données personnelles. La transcription devra être activée manuellement, et les messages seront transcrits localement et ne seront donc pas envoyés vers les serveurs de Google.

Autre nouveauté appréciable, la galerie d’images va s’agrandir. Alors qu’à présent, les photos n’apparaissent que sur deux rangées au bas de l’écran, le nouveau design sera plus spacieux et il sera possible de faire défiler les photos à la verticale. Le bruit court que Google pourrait annoncer le déploiement de toutes ces nouveautés dans un futur très proche, lors du lancement du Pixel 7, le 6 octobre prochain, par exemple.

Source: 9To5 Google