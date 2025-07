Votre smartphone Android va pouvoir générer des images et les envoyer par Google Messages grâce à Gemini

Avec Gemini, vous pourrez générer et partager via Google Messages des contenus multimédia et des images à vos contacts en toute facilité.

Avec Gemini, vous pouvez déjà demander à l'assistant d'envoyer un message à votre place en générant du texte basé sur vos instructions. Un moyen de gagner du temps si vous n'avez pas envie de trop réfléchir ou pour écrire un message bateau, comme souhaiter un bon anniversaire à quelqu'un. Mais cette fonctionnalité est pour l'instant limitée aux SMS, ce qui signifie que l'IA de Google ne peut partager que du texte, et pas des images. Une limitation pénible à l'ère des GIF, des memes, des stickers, ou tout simplement des photos et vidéos. Mais la situation devrait bientôt évoluer.

Au sein de la version 16.25.44 de l'application Google, Android Authority a repéré des lignes de code faisant mention de la compatibilité de Gemini avec le protocole RCS. L'assistant ne serait donc pas capable d'envoyer des images par MMS, mais devrait dans le futur pouvoir le faire par RCS. Les autres contenus multimédia supportés par le RCS devraient aussi être pris en charge par Gemini. Il faut par contre que l'appareil (ainsi que le forfait mobile et l'app de messagerie) du destinataire soit aussi compatible RCS pour être en mesure de lui envoyer autre chose que du texte. Maintenant que le RCS est disponible sur iPhone, ce genre de problème devient plutôt rare.

Le RCS arrive chez Gemini pour une meilleure intégration de Google Messages

Gemini en est encore à ses balbutiements. À terme, il devrait interagir bien plus en profondeur avec Google Messages. Pour l'instant, il est incapable de :

Lire ou résumer vos messages.

Créer ou envoyer des messages à des groupes de discussion.

Ajouter ou lire des images, des GIF ou des memes dans vos messages.

Ajouter ou lire de l'audio ou des vidéos dans vos messages.

Lire ou répondre aux notifications de messages.

Toutes ces limitations devraient être levées au fil des mises à jour, pour faire de Gemini le hub ultime depuis on peut tout faire, sans avoir même à ouvrir les autres applications. C'est en tout cas l'objectif de Google.