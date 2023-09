Google Messages vous permet d’envoyer des messages vocaux depuis votre montre connectée

La célèbre application de messagerie de Google, Messages, vient de recevoir une nouvelle fonctionnalité intéressante sur sa version Wear OS, qui devrait simplifier la vie de nombreux utilisateurs.

Si vous utilisez une montre connectée compatible avec Wear OS, comme les dernières Galaxy Watch 6 de Samsung, vous savez probablement que celle-ci offre quelques moyens de répondre rapidement aux messages reçus sur votre smartphone, avec par exemple les réponses rapides textuelles. Cependant, Google a désormais voulu aller plus long, en ajoutant les messages vocaux.

Dans un document d'assistance sur les nouveautés de Wear OS, Google explique que l'application Messages permet désormais d'enregistrer et d'envoyer des messages vocaux directement depuis votre smartwatch, sans jamais toucher votre téléphone.

Lire également – Google déploie ces nouveautés pour Android et WearOS annoncées lors du Google I/O

Les messages vocaux débarquent sur Google Messages pour Wear OS

D’après les informations d’Android Central, il vous suffira d’appuyer sur l'icône du microphone dans un message, où vous aurez la possibilité d'envoyer un message vocal ou d'utiliser la synthèse vocale. L'envoi d'un message vocal fait apparaître un écran d'enregistrement de base qui démarre automatiquement, avec une barre de progression sur les bords de l'écran.

Comme sur smartphone, vous aurez alors la possibilité de revenir en arrière ou d’envoyer votre message, mais il semble qu’il soit pour l’instant impossible d’écouter votre enregistrement avant l’envoi.

En effet, il reste maintenant à savoir si vous pourrez, à terme, écouter des fichiers audio sur votre montre. Pour rappel, la lecture n'est actuellement pas prise en charge et les utilisateurs sont invités à “Voir le fichier sur le téléphone”. Compte tenu de la nouvelle possibilité d’envoyer des messages vocaux depuis une montre, cette fonctionnalité ne serait pas de refus. On espère même que Google ajoutera à terme la transcription des messages vocaux, qui est déjà disponible sur les smartphones.

Outre les messages vocaux, Google Assistant est également disponible dans d'autres langues, notamment l'italien, le portugais, l'espagnol, le suédois et le polonais. Néanmoins, Google Assistant n’est désormais accessible que sur les montres les plus récentes, Google ayant décidé de supprimer la fonctionnalité de celles fonctionnant sous Wear OS 2.

Enfin, Google Wallet sur Wear OS est aussi désormais pris en charge dans un plus grand nombre de pays et de régions, notamment l'Albanie, l'Argentine, la Bosnie-Herzégovine, la Colombie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, l'Île de Man, le Groenland, les Îles Féroé et Saint-Marin.