Google Messages : l’arrivée de Bard pourrait totalement changer notre façon de communiquer

Google Bard AI, le chatbot expérimental qui utilise l'intelligence artificielle pour générer des réponses textuelles aux questions et demandes des utilisateurs, est sur le point d’arriver sur Google Messages.

Alors que Bard serait déjà sur le point d’épauler Google Assistant, Google serait aussi le point d’intégrer sa récente IA dans son application Messages. Selon l'informateur Assembler Debug, qui a découvert la fonction dans le code bêta de l'application Google Messages, les fonctions améliorées par l'IA sont bien présentes dans le code, mais ne sont pas encore disponibles et ne semblent pas fonctionner.

Le nom de code du projet, “Penpal”, a été noté dans une version bêta (20240111_04_RC00) de l'application Google Messages. Cependant, selon les images qui ont fuité, vous pouvez utiliser Bard pour vous aider à rédiger des SMS, ainsi qu'à organiser un rendez-vous, à vous faire porter pâle par votre patron et à tenir d'autres conversations difficiles.

Google Bard arrive dans Messages

Bard dans Google Messages pourrait également vous aider à traduire des conversations et à identifier des images, ainsi qu'à explorer des centres d'intérêt. Le code suggère qu'il pourrait également fournir des recommandations de livres et des idées de recettes. L'application est censée utiliser vos données de localisation et les informations sur les conversations passées pour générer des réponses précises. Vous pouvez également réagir à la réponse de Bard en levant ou en baissant le pouce, ainsi qu'en copiant, en transférant et en préférant ses réponses, ce qui permet à l'IA de savoir si sa réponse était appropriée.

Selon 9to5Google, Bard est accessible en sélectionnant l'option “Nouvelle conversation”, ce qui permet de sélectionner Bard en tant qu'option de chat autonome. Vous devez avoir dix-huit ans pour l'utiliser, et les conversations avec Bard dans l'application Messages ne sont pas chiffrées de bout en bout ni traitées comme privées, contrairement aux messages échangés avec vos contacts. Il est donc préférable d'éviter d'envoyer des messages personnels ou sensibles par l'intermédiaire de l'application lorsque Bard est activé.

Google précise que les historiques de conversation sont conservés pendant dix-huit mois afin d'améliorer Bard et qu'ils peuvent être consultés par une personne, mais qu'aucune information n'est associée à votre compte au-delà de trois ans. Google recommande donc de ne rien dire à Bard que vous ne voudriez pas que les autres voient.