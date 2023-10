Bard : l’IA vous répond en temps réel, plus besoin d’attendre

Google met à jour son intelligence artificielle Bard. À présent, le chatbot peut vous répondre instantanément plutôt qu'après un certain temps nécessaire à la création de sa réponse. Vous avez le choix entre deux modes.

Peu importe que vous utilisiez ChatGPT ou Bard de Google, tous les chatbots boostés à l'intelligence artificielle ont au moins un point commun : entre votre requête et l'affichage de la réponse, il y a forcément un temps d'attente. C'est normal, pour trouver les informations dont elle a besoin, l'IA parcoure le Web, sélectionne les données pertinentes, les synthétise et le met en forme afin de vous les présenter de manière naturelle et optimale. En fonction de ce que vous avez demandé, cela peut donc prendre plus ou moins de temps.

Google veut visiblement y remédier avec l'introduction d'une nouvelle option dans Bard. Actuellement, le chatbot utilise le mode qui prend maintenant le nom de “Réponse une fois complète“. C'est le comportement auquel vous êtes habitué : vous validez votre requête, le logo de Bard s'anime quelques secondes ou plus et la réponse s'affiche ensuite d'un seul bloc. À cela s'ajoute la possibilité d'activer la “Réponse en temps réel“, avec un bouton spécifique associé.

L'IA Bard de Google affiche désormais ses réponses instantanément

Si vous choisissez cette option, le temps d'attente sera réduit dans la mesure où la réponse va s'afficher ligne par ligne plutôt qu'en entier. Et si vous constatez au bout de quelques lignes qu'elle ne sera pas pertinente, il faut quand même attendre ? Non, grâce au nouveau bouton. Il permet tout simplement de “Passer la réponse“, ce qui arrête Bard immédiatement et vous permet d'effectuer une nouvelle requête. Il est possible de choisir le mode de réponse que vous préférez dans les Paramètres de Bard.

Au moment d'écrire cet article, les dernières notes de mise à jour de Bard ne mentionnent pas les fonctionnalités décrites ici. Comme d'habitude, c'est d'abord la version américaine du service qui en bénéficie. Le déploiement dans les autres langues sera progressif, sans date précise de l'arrivée en France. En règle générale, il ne faut pas attendre bien longtemps avant de voir les dernières nouveautés débarquer chez nous, Google étant plutôt réactif à ce niveau.

