Google Bard peut désormais regarder des vidéos YouTube à votre place et répondre à vos questions

Dans un billet de blog officiel, Google a révélé que son chatbot, Bard AI, est désormais capable de répondre à des questions liées aux vidéos YouTube. Une bonne façon de gagner du temps, puisque vous n’aurez désormais plus à les visionner vous-même.

Google Bard n'est peut-être pas aussi performant que ChatGPT à bien des égards, mais l’IA de Google vient de recevoir une mise à jour qui le rend beaucoup plus pratique et intelligent. Google a annoncé aujourd'hui que Bard offrirait désormais une analyse plus approfondie du contenu vidéo de YouTube.

« Nous faisons les premiers pas dans la capacité de Bard à comprendre les vidéos YouTube », écrit l'entreprise sur la page des mises à jour de Bard. « Par exemple, si vous recherchez des vidéos sur la préparation d'un gâteau à l'huile d'olive, vous pouvez désormais demander combien d'œufs la recette de la vidéo nécessite ». Vous n’aurez donc plus à visionner la vidéo vous-même, un gain de temps précieux.

Bard peut désormais analyser les vidéos YouTube

Au début de l'année, Bard a lancé ses “extensions” afin d'élargir la base de connaissances de l'intelligence artificielle en y intégrant des informations provenant d'autres applications Google, telles que Gmail, Drive, Docs, Maps, Hotels, Flights et maintenant YouTube. L'activation de ces extensions permet à Bard d'accéder à des informations provenant de ces sources afin de mieux vous répondre et de vous offrir une expérience plus personnalisée.

Cette possibilité de poser des questions spécifiques sur une vidéo pourrait s'avérer inestimable. Un autre bon exemple de ce qui est possible est de demander quel outil spécifique est utilisé dans une vidéo de bricolage ou le lieu particulier visité lors une vidéo de voyage.

Google a également ajouté d'autres fonctionnalités à Bard la semaine dernière. Il s'agit notamment de l'ajout de nouvelles “explications pas-à-pas” pour la résolution d'équations mathématiques. Une autre nouveauté de la semaine dernière permet également à Bard de créer des graphiques, soit à partir de données saisies par l'utilisateur dans une invite, soit à partir de tableaux créés par Bard lui-même au cours d'une conversation. Mieux encore, l’IA de Google est maintenant capable de répondre en temps réel, plus besoin d’attendre.