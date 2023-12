Chrome sur Android va faciliter vos voyages en détectant les cartes d’embarquement

Les voyageurs aériens vont bientôt pouvoir enregistrer leur cartes d’embarquement sans même y penser. C‘est le navigateur Chrome sur Android qui se chargera de les détecter et de les enregistrer sur le smartphone.

Que vous soyez habitué ou non aux déplacements en avion, il y a toujours ce petit élément pourtant indispensable qui peut potentiellement vous gâcher le début du voyage : la carte d'embarquement. Cela fait maintenant longtemps qu'on peut en présenter une version numérique depuis notre smartphone. Mais entre les compagnies qui les fournissent, les sites d'achat de billets qui vous demandent d'installer leur application, celles qui sont perdues dans le corps d'un mail ou en pièce jointe, il y a de s'arracher les cheveux par moment.

Heureusement, Google comprend les voyageurs et déploie de plus en plus de fonctionnalités pour faciliter l'enregistrement des cartes d'embarquement sur nos mobiles. Les compagnies aériennes peuvent proposer de vous enregistrer depuis Google Messages puis de sauvegarder la carte sur Google Wallet, remplaçant de Google Pay. Très pratique. Afin d'aller encore plus loin et d'automatiser au maximum le processus, Chrome sur Android pourrait bien s'enrichir d'une fonctionnalité originale.

Chrome sur Android va détecter les cartes d'embarquement depuis le Web

Repéré par un groupe habitué a disséquer le code du navigateur de Google, entre autres, un “flag” y fait son apparition sous le nom de Boarding Pass Detector, ou Détecteur de Carte d'Embarquement. Pour rappel, un flag est une fonction expérimentale accessible à la demande sur la version de test de Chrome appelée Canary. Le détecteur se base sur une liste d'URL d'où les compagnies aériennes délivrent les cartes. Si le navigateur repère une de ces adresses puis des informations relatives à une carte d'embarquement, il pourrait automatiquement proposer de l'enregistrer dans Google Wallet.

Le flag en question ne fait rien pour le moment. Il est donc possible que son fonctionnement final diffère légèrement, même si c'est peu probable selon ceux qui l'ont découvert. Google semble visiblement vouloir rendre nos déplacements moins pénibles en facilitant certaines étapes obligatoires. Ce qu'il fait déjà avec les transports en commun d'ailleurs.

Source : GApps Flags & Leaks via Telegram