Android : Google Messages améliore la qualité des photos que vous pouvez envoyer

L'application Google Messages fait l'objet d'une série de mises à jour, et la dernière en date permet la prise en charge de l'Ultra HDR dans les chats RCS (Rich Communication Services).

TheSpAndroid a découvert que Google a récemment mis à jour son application Messages pour la rendre compatible avec un nouveau format, nommé Ultra HDR. Concrètement, cela vous permet désormais d’envoyer des photos de meilleure qualité via des messages RCS, à condition évidemment que votre smartphone soit compatible.

Pour rappel, Ultra HDR utilise le format JPEG standard, mais intègre des métadonnées HDR (High Dynamic Range), ce qui le différencie des formats d'image traditionnels. L’intérêt de l’Ultra HDR réside dans sa compatibilité avec les écrans HDR et non HDR. Alors que les écrans non HDR afficheront l'image standard, les écrans HDR peuvent exploiter les métadonnées intégrées pour améliorer les couleurs et le contraste. Il en résulte des images avec des ombres plus sombres et de hautes lumières plus vives.

Les RCS s’améliorent avec la prise en charge du format Ultra HDR

Désormais, Google Messages traitera les images Ultra HDR dans les chats RCS sans supprimer le format HDR de l'image. Cette approche préserve donc l'intégrité du format Ultra HDR et permet aux utilisateurs de profiter de la qualité visuelle améliorée prévue par la technologie. Vous n’aurez ainsi plus besoin de changer de messagerie si vous souhaitez envoyer des images prenant en charge ce format.

Pour profiter pleinement de l'Ultra HDR dans Google Messages, les utilisateurs doivent disposer d'un appareil fonctionnant sous Android 14 et, plus précisément, de la série Pixel 8, qui est à seule à prendre en charge ce format d'image. La capture d'une image Ultra HDR est automatique sur les appareils Pixel 8, ce qui ajoute une couche supplémentaire de commodité pour les utilisateurs désireux d'explorer le potentiel de ce nouveau format.

Pour l’instant, on ne sait pas quand ce format sera disponible sur d’autres smartphones Android. Google affirme avoir travaillé avec Qualcomm sur la prise en charge des puces Snapdragon, sans pour autant donner de calendrier précis sur la compatibilité avec d’autres smartphones. Cependant, il n’est pas impossible que les prochains Galaxy S24 fassent partie des premiers à en profiter, compte tenu de l’étroit lien entre le géant américain et l’entreprise coréenne.