Google Meet va permettre de continuer la conversation dans Google Chat même après la réunion

Google vient d'annoncer une mise à jour de taille dans son application Meet à venir le 10 novembre prochain. Celle-ci va déplacer le chat des réunions directement dans Google Chat, le rendant ainsi disponible avant et après l'appel. Pratique pour partager des fichiers et informations importantes avec ses collègues.

Google Meet est un excellent outil pour organiser une réunion à distance et partager des fichiers avec tous les participants. Mais c'est bien là son principal défaut : il faut participer à ladite réunion pour avoir à toutes les informations qui y sont échangées. Et ce pour une raison simple : le chat d'une réunion disparaît une fois celle-ci terminée. Autrement dit, tous les messages et fichiers y étant postés ne sont accessibles qu'à ceux qui étaient présents.

La chose n'est donc pas bien pratique lorsqu'il est nécessaire de résumer une réunion à un collègue qui n'a pas pu être présent, où quand il faut lui transmettre tous les documents nécessaires. Google a bien conscience de cette limitation et a enfin décidé de régler le problème. Le 10 novembre prochain, Meet va avoir droit à une grosse mise à jour qui va totalement repenser le fonctionnement de son système de chat, puisque celui-ci va être directement relié à… Google Chat.

Google Chat va s'inviter dans vos réunions Google Meet

Concrètement, l'organisation de la réunion pourra créer une conversation en amont de celle-ci avec tous les participants, qui sera disponible durant l'appel. Il sera alors possible de discuter ou de partager des documents avant la réunion, ce qui est bien pratique pour préparer celle-ci sans avoir à envoyer de mail. De même, la conversation restant disponible après l'appel, les participants pourront également continuer à échanger pour obtenir plus de précisions.

Google met également l'accent sur la protection des données sensibles de l'entreprise. Ainsi, les personnes extérieures à l'organisation n'auront accès au chat que durant la réunion, et ne pourront plus accéder une fois celle-ci terminée. Autre avantage de cette mise à jour : tous les fonctionnalités de Google Chat seront désormais disponibles dans Google Meet. Cela comprend notamment les réactions par emojis ou encore la possibilité de poster une image.