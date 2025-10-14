Google Meet efface vos cernes et vous relooke en un instant grâce à cette nouvelle fonction IA

Plus besoin de passer des heures devant le miroir avant une réunion. Google Meet ajoute une touche d’intelligence artificielle pour maquiller automatiquement votre visage. De quoi rejoindre un appel en toute confiance, même à la dernière minute.

Les appels vidéo font désormais partie du quotidien. Réunions de travail, cours à distance ou simples échanges entre amis passent par la caméra du smartphone ou de l’ordinateur. Mais tout le monde n’est pas toujours prêt à s’afficher à l’écran. Les développeurs de plateformes comme Zoom, Teams ou WhatsApp multiplient donc les filtres et effets visuels pour simplifier ces moments, entre retouches de lumière et correction du teint.

Google rejoint cette tendance avec une mise à jour majeure de Meet. Le service de visioconférence intègre désormais douze filtres de maquillage générés par intelligence artificielle. L’objectif : permettre à chacun d’apparaître plus présentable sans effort. Les utilisateurs peuvent choisir entre des styles discrets, destinés aux réunions professionnelles, et des looks plus créatifs pour les conversations informelles.

Google Meet utilise l’IA pour appliquer du maquillage virtuel en temps réel

Cette nouveauté repose sur la technologie déjà employée par Google pour son outil “Touch-up”, qui lissait la peau ou ajustait la lumière avant un appel. L’IA adapte désormais le fond de teint, le rouge à lèvres ou l’ombre à paupières à la morphologie du visage et aux mouvements de l’utilisateur, pour un rendu plus naturel. Le tout fonctionne aussi bien sur la version web que mobile. Le déploiement a commencé le 8 octobre et s’étendra sur deux semaines pour les comptes Google Workspace et Google One payants.

Cette approche rappelle l’évolution d’autres applications de communication. WhatsApp a ajouté cette année une trentaine de nouveaux filtres photo et vidéo, comme un effet “studio” qui ajuste la lumière ou un mode “portrait net” pour mieux cadrer le visage. De son côté, Zoom teste un correcteur de regard basé sur l’IA, tandis que Teams améliore la netteté du flux vidéo selon la luminosité de la pièce. Ces exemples montrent comment les grands acteurs misent sur des outils visuels intelligents pour rendre les échanges plus naturels et mieux adaptés au travail à distance.