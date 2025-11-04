Google Maps sait maintenant quand il faut changer de file, mais il y a un (petit) mais

Google Maps ne cesse de s'enrichir de fonctionnalités toutes plus pertinentes les unes que les autres. Accessible sous certaines conditions, la dernière en date devrait se révéler salvatrice pour celles et ceux qui s'aperçoivent trop tard qu'il faut changer de voie… Ou qui le font à la dernière minute !

Si vous utilisez régulièrement Google Maps au volant, voilà une fonctionnalité qui devrait vous ravir et vous faciliter la vie au quotidien : le guidage de voie en direct. Cette nouvelle fonction va plus loin que les indications classiques, puisqu'elle permet à l’application de « voir » la route, en utilisant à la fois l’intelligence artificielle et la caméra embarquée de votre véhicule.

Ainsi, Google Maps peut fournir des instructions en temps réel pour changer de voie avec des indications visuelles et sonores, afin d’éviter de manquer une sortie d'autoroute ou de changer de voie à la dernière minute. Un petit exemple ? Si vous vous trouvez dans la voie la plus à gauche alors que la sortie est à droite, l’application le détecte automatiquement et vous indique clairement de changer de voie à temps.

Une excellente fonction de Google Maps, mais réservée un seul type de véhicule

En revanche, cette nouvelle option n’est pas encore disponible pour tous. Pour l’instant, seuls les propriétaires de la Polestar 4 aux États-Unis et en Suède peuvent en bénéficier. Autre restriction : cette fonctionnalité est initialement limitée aux autoroutes.

Mais au fait, pourquoi se limiter à Polestar ? Google rappelle que sa collaboration avec la marque automobile n’est pas nouvelle : depuis 2020, Polestar propose des véhicules avec Google intégré, la Polestar 2 ayant été la première voiture électrique à en bénéficier. Selon Sid Odedra, responsable de l’interface utilisateur chez Polestar, cette nouvelle fonctionnalité s’inscrit dans la stratégie de la marque qui veut améliorer l’expérience utilisateur, réduire le stress des conducteurs et renforcer la sécurité.

La bonne nouvelle, c'est que Google prévoit d'étendre cette option à d’autres modèles de voitures et à d’autres types de routes à l’avenir. Un lancement pour l'instant limité qui s’explique par le fait que cette nouvelle option nécessite un matériel et des logiciels spécifiques, notamment une caméra frontale et une intégration avancée de l'environnement Google au sein même du système du véhicule.