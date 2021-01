Google Maps ajoute les centres de vaccination contre le COVID-19

Google Maps et Search commencent à lister des centres de vaccination sur une carte, avec des infos sur la prise de rendez-vous. Dans un premier temps la fonctionnalité est limitée aux Etats-Unis, mais Google promet de déployer la fonctionnalité dans davantage de pays.

Google Maps pourrait bientôt vous aider à trouver un centre de vaccination contre le COVID-19. Google explique dans un post de blog redoubler d'efforts pour contribuer à la lutte contre la pandémie. La firme annonce ainsi avoir mobilisé 150 millions de dollars pour “promouvoir la pédagogie autour du vaccin et de sa distribution équitable et faciliter la recherche d'information pertinente au niveau local, notamment où et quand se faire vacciner”.

Il faut dire que selon la firme, le volume de recherches pour des “vaccins à proximité” a été multiplié par 5 depuis le début de l'année, montrant un fort attrait pour la vaccination. C'est ainsi que Google ajoute de nouvelles infos dans Google Maps et lorsque vous entrez certains termes de recherche dans le moteur de la firme. “Dans les prochaines semaines, la localisation des centres de vaccination contre le COVID-19 sera disponible dans Google Search et Maps”.

Concrètement Google affichera la localisation des centres de vaccination, mais aussi si vous avez besoin de prendre rendez-vous, si la vaccination y est réservée à certains groupes d'âge, ou encore si ce centre de vaccination fonctionne comme un drive-in. Dans un premier temps le déploiement sera limité à une poignée d'Etats aux Etats-Unis, notamment “l'Arizona, la Louisiane, le Mississippi et le Texas”, mais “d'autres Etats et pays seront à terme disponibles“.

Google ajoute également ses propres locaux à la liste des centres de vaccination. La firme a en effet réquisitionné certains de ses bâtiments et parkings pour distribuer le vaccin dans la région de Los Angeles, San Francisco, Washington et New York City. Bien sûr pour l'heure la possibilité de se faire vacciner dépend pour l'instant de politiques pays par pays sous fond de stocks limités. Mais la situation devrait évoluer au cours des prochains mois.