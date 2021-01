Télécharger Pinterest APK gratuit sur Android

Le réseau de partage Pinterest a été lancé en 2010 sous l’impulsion de Ben Silbermann. Par manque de financement, la plateforme a eu du mal à décoller. Après avoir trouvé un investisseur, elle a déployé ses ailes et entamé son envol. Très vite, la plateforme s'est située en troisième place des meilleurs réseaux sociaux, après Facebook et Twitter. Sa fonction de collection d’images numériques par le bouton Pin it a contribué à son succès mondial.

Dernières actualités sur Pinterest ?

Qu'est ce que Pinterest ?

Pinterest est une plateforme qui mêle partage de photographie et réseautage. Son accroissement est le fruit de son originalité.

Trois types de contenus

La plateforme propose à ses utilisateurs trois types de contenus :

le contenu repartagé

le contenu importé depuis un site

le contenu importé depuis l’ordinateur

Le contenu repartagé (Pin-it) constitue la principale fonctionnalité de Pinterest. Elle se résume à l’ajout d’épingles dans vos tableaux depuis une épingle existante sur le tableau d’un autre utilisateur. Le contenu importé depuis un site est très commun, contrairement au contenu importé depuis votre ordinateur.

Une facilité de prise en main

Les nouveaux abonnés apprécient sa facilité de prise en main, à commencer par l’inscription. D’ailleurs, la plateforme accélère les procédures grâce à une inscription depuis votre compte Facebook.

L’interface est à la portée de tous les niveaux d’utilisateurs. Les boutons « pin » servent à aimer les photos. Les images peuvent être commentées, partagées et exportées vers un site web.

La plateforme propose deux modes de suivi de compte. La première propose de suivre la totalité des contenus et s’enclenche via le bouton « Follow all ». La seconde, via le bouton « Follow », invite à suivre des pins d’une catégorie.

La « wishlist » (littéralement liste de souhait) souffle à vos proches les cadeaux susceptibles de vous faire plaisir.

Un atout indéniable pour le commerce en ligne

Pinterest constitue un excellent outil de promotion. Les entreprises tirent profit de la diversité de son audience pour développer leur image et booster leur vente. En effet, la publication d’images accompagnées de titres accrocheurs attise la curiosité des utilisateurs.

De plus, la plateforme vous permet de lier votre site web et votre compte, facilitant l’accès à votre boutique en ligne ou votre blog. Cette fonctionnalité s’inscrit dans une technique de netlinking. Elle booste le référencement naturel. D’ailleurs, le partage du contenu sur le réseau social multiplie les maillages qui pointent vers votre site. Cette stratégie de netlinking attirera les éloges des moteurs de recherche.

Quelles sont les nouveautés de la dernière version de Pinterest ?

Afin d’attirer davantage d’utilisateurs, le service se concentre sur une stratégie d’amélioration de services. Elle ne cesse de renouveler ses fonctionnalités.

Les nouvelles fonctions de shopping

Pinterest a récemment proposé la fonctionnalité « Shop a brand ». Elle met en valeur les catalogues produits des comptes professionnels sous la forme d’épingles. Vos pins enrichis attireront de nouveaux clients. Ces derniers peuvent en apprendre davantage sur vos produits en cliquant sur le bouton « more from brand ». Celui-ci redirige vers l’ensemble de vos catalogues.

Une autre nouveauté se traduit par les recommandations shopping grâce à l’accès à une section de recommandations personnalisées qui lie plusieurs tableaux. En outre, les tableaux comptent désormais deux sections : « vos épingles » et « plus d’idées ». La seconde dirige les internautes vers une balise PShopping qui affiche des recommandations semblables aux produits sur le tableau.

Pinterest a mis sur pied un dashboard spécifique qui épingle vos produits, leur offrant une meilleure visibilité. Ces nouveautés tendent vers un unique objectif : la promotion du côté commercial de Pinterest, profitable pour les boutiques en ligne.

De nouvelles options pour les sites e-commerce

Afin de booster l’activité commerciale des entreprises en ligne, Pinterest a imaginé un programme de marchands vérifiés (ou verified merchants). Le projet renforce l’éligibilité et la conformité des produits. Il consiste en une distribution de badge qui complètera le profil de tous les commerçants. Se rapprochant d’une certification de vente, l’initiative soulève un double avantage. D’un côté, il rassure les consommateurs sur la qualité et la sécurité tout en rajoutant de la valeur aux marchandises.

À cette nouvelle fonction s’ajoutent les « Insights de conversion ». Les données relatives à la conversion organique et à la conversion payante sont accessibles par les vendeurs. Les informations offrent un aperçu de l’impact des stratégies des commerçants.

Des fonctionnalités esthétiques et inclusives

La plateforme se veut plus inclusive et concentre ses efforts dans le domaine de la beauté. Elle a intégré un filtre sur son moteur de recherche. Le système trie la recherche par couleur de peau. L’initiative répond aux demandes croissantes des utilisatrices qui souhaitent trouver plus rapidement des tutoriels et des produits en accord avec leur carnation. La fonction dénommée « Carnation » se traduit par des options de carnations qui s’incrustent en haut de votre écran, nichée entre les résultats de recherche et la barre de recherche.

La fonction TryOn est également disponible. Elle permet aux utilisatrices de s’appliquer des rouges à lèvres de manière virtuelle grâce à la réalité augmentée. Ces deux nouveautés contribueront à la décision d’achat des consommatrices.

Avec quels OS Pinterest est-il compatible ?

Pinterest compte parmi les rares réseaux sociaux à être compatible aussi bien sur les PC que sur les terminaux mobiles. Prônant l’interaction et le partage, le réseau social est accessible sur les tablettes et les smartphones qui fonctionnent sous Android et iOS. De même, les navigateurs web permettent d’accéder à l’interface sans téléchargement.

Pinterest, un réseau de partage pour les particuliers et les professionnels

Dans sa version de base, Pinterest se veut accessible et n’impose aucuns frais. Néanmoins, les professionnels disposent d’une version payante accompagnée de fonctionnalités avancées.

La version gratuite

Pinterest est, à la base, gratuit et n’impose aucune restriction en matière d’inscription. Les nouveaux utilisateurs enrichissent leurs informations en précisant leurs centres d’intérêt, leurs préférences, leurs pensées, leurs tendances… Ils peuvent publier, partager et suivre d’autres comptes avec lesquels ils partagent des passions communes.

À l’image de son concurrent We Heart It, Pinterest semble intéresser les utilisatrices. Les abonnées orientent leurs contenus vers les thématiques :

cuisine

mariage

gastronomie

décoration intérieure

mode

DIY (Do it yourself)

La version payante

Pour booster votre activité de vente, Pinterest vous propose la création d’un compte pro ou la conversion de votre compte classique en compte professionnel. Dans ce cas, vous devez renseigner votre dénomination sociale, la nature de votre activité et votre site internet. Un logo et une description sont tout aussi nécessaires pour l’identification de votre entreprise.

Le compte professionnel accorde certains privilèges, dont les contenus sponsorisés qui profitent d’une meilleure visibilité que les contenus traditionnels. En d’autres termes, vos contenus seront accessibles à près de 7 millions de visiteurs uniques par mois et plus de 175 millions d’utilisateurs à travers le monde.

Quelles sont les meilleures alternatives à Pinterest ?

Pinterest fait face à l’avènement de plusieurs réseaux sociaux qui s’inspirent de son concept.

We Heart it

We Heart It demeure la meilleure alternative à Pinterest. Elle se situe à mi-chemin entre l’originalité de Pinterest et le design de Tumblr. La plateforme invite ses abonnés à s’exprimer et à partager leur ressenti et leur impression du moment. Elle attire principalement les jeunes, les adolescents et les étudiants. Cependant, les entreprises à vocation commerciale ont manifesté une attraction particulière envers la plateforme, en raison de son public relativement jeune.

La mode, l’actualité, l’amour, la beauté et la photographie rassemblent les sujets de prédilection des utilisateurs. C’est pourquoi elle est le terrain de chasse préféré des professionnels de l’industrie de la beauté, du cosmétique et de la photographie. L’inscription est gratuite ainsi que l’ensemble des services.

We Heart It se distingue par l’inexistence d’un bouton de partage et d’un bouton de commentaire. Les utilisatrices doivent se contenter d’envoyer des « cœurs » aux contenus pertinents.

Dribble

L’application Dribble est apparue en 2009. Elle héberge une large communauté de jeunes, mais semble intéresser davantage les métiers du Web qui exploitent la créativité. En effet, Dribble est la plateforme de prédilection des concepteurs de site web, des designers, des illustrateurs, des typographes, des graphistes, des artistes des icônes et des concepteurs de logos. Si les talents tirent profit de sa notoriété pour promouvoir leurs services, les recruteurs scrutent les profils pour dénicher la perle rare.

La page d’accueil révèle des cases qui mettent en avant des exemples de conception. Les créations peuvent être partagées, commentées et enregistrées. Les créateurs n’hésitent pas à mettre en avant leurs œuvres dans le but de trouver de nouvelles missions et de promouvoir leur activité.

FoodGawkers

FoodGawkers se rapproche quelque peu de We Heard It. Leur différence réside dans les thèmes abordés. We Heart It prône la mode, la beauté et l’esthétisme, tandis que FoodGawkers se focalise sur la nourriture, la gastronomie et l’art culinaire en général.

Elle est le lieu de rendez-vous incontournable des blogueurs alimentaires, des restaurants, des chefs étoilés et des sites de ventes de produits comestibles. La plateforme manifeste une excellente organisation. Elle dévoile des images de plats, des recettes de cuisine et des vidéos classés en plusieurs sections.

En dehors du partage de contenus, la plateforme propose un service de promotion. En outre, le blogueur envoie des recettes aux équipes de FoodGawkers. Celles-ci inspectent la qualité du contenu (la recette et les images utilisées) avant de le partager sur le site.