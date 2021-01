Chrome peut enfin masquer le contenu des notifications pour protéger votre vie privée

Les notifications de Chrome ne se dévoilent plus entièrement lorsque l'écran est partagé. Un message vient remplacer leur contenu, indiquant que celui-ci est masqué dans ce genre de cas afin que les autres personnes assistant à la réunion ne puissent pas en savoir plus. Cette nouveauté fait suite aux quelques fonctionnalités axées sur la confidentialité ajoutées par Google.

En ces temps de télétravail, il devient presque quotidien de devoir partager son écran avec le reste de ses collègues lors d'une réunion. Les risques qu'une notification intempestive qui en dévoile un peu trop sur votre vie privée sont alors non négligeables. Bien conscient de ce problème, Google a annoncé l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité sur Chrome. Les notifications pop-up affichent désormais ce message : “Le contenu est caché lorsque vous partagez votre écran”.

Google précise que cette fonctionnalité concerne les messages sur Google Chat, les mails ainsi que les notifications activées sur tout autre site. Lorsque le partage d'écran est terminé, ces dernières seront affichées automatiquement. Il est également possible de cliquer sur “Tout afficher” pour avoir accès au contenu masqué. La firme de Mountain View rappelle que les notifications sont déjà cachées lors d'une visioconférence Google Meet.

À lire également : Windows 10 – plantage, utilisation excessive de la RAM, Google corrige les bugs de Chrome

Google veut protéger votre vie privée

“Il y a eu un changement drastique dans la manière dont beaucoup d'entre nous travaillent”, écrit Google dans son billet de blog. “Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de Google Meet et des autres solutions de partage d'écran. Nous espérons que cette fonctionnalité réduira les distractions et évitera que des données sensibles et personnelles soient accidentellement affichées”.

Après la fonctionnalité qui ouvre en priorité les pages HTTPS pour plus de sécurité, Chrome continue de développer de nouveaux moyens de protéger ses utilisateurs. Sur Android, Chrome 86 prévient entre autres quand votre mot de passe a été piraté. Google a commencé le déploiement des nouvelles notifications de son navigateur le 25 janvier, et indique qu'il faudra jusqu'à 3 jours pour que tous les utilisateurs, aussi bien professionnels que particuliers, y aient accès.

Source : Google