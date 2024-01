Waze : les commandes vocales ne fonctionnent plus ? Vous n’êtes pas seuls

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de Waze, il semblerait qu’un bug de l’application empêche certains conducteurs d’utiliser des commandes vocales avec l’application, ce qui peut vite devenir frustrant.

Un nouveau bug de Waze pourrait bien pousser certains fans de l’application Google à passer sur Maps jusqu’à ce qu’il soit corrigé. En effet, de nombreux utilisateurs de Waze ont récemment rencontré des problèmes avec les commandes vocales sur Android Auto.

Les commandes vocales sont un moyen pratique d'interagir avec Waze sans quitter la route des yeux ni le volant des mains. Grâce à elles, vous pouvez demander à Waze de naviguer vers n'importe quelle destination, telle qu'une adresse ou un nom d’entreprise, mais c’est évidemment à condition qu’elles fonctionnent correctement.

Lire également – Google Maps : une fonction essentielle de l’application supprimée début 2024 ?

Les commandes vocales souffrent d’un bug sur Waze

Malheureusement, selon des rapports provenant des forums d'assistance de Google et de Reddit, les commandes vocales de Waze ont cessé de fonctionner pour de nombreux utilisateurs. Lorsque les utilisateurs tentent d'utiliser les commandes vocales pour demander leur chemin à Waze, Google Assistant reconnaît la commande, mais Waze n'en fait rien. L'application ne démarre pas la navigation, n'affiche pas l'itinéraire et ne donne aucune information en retour. C'est très ennuyeux et frustrant pour les utilisateurs qui comptent sur les commandes vocales pour utiliser Waze plus rapidement.

Ce n'est d’ailleurs pas la première fois que les commandes vocales de Waze sont interrompues. En mai 2023, Waze a confirmé qu'il avait délibérément supprimé la plupart des commandes vocales de son application Android Auto, ne laissant que l'option de naviguer vers des lieux prédéfinis “maison” et “travail”. Waze a expliqué que cette mesure visait à améliorer les performances et la stabilité de l'application. Cependant, après une réaction négative des utilisateurs, Waze avait finalement rétabli la fonctionnalité des commandes vocales peu de temps après.

Aujourd'hui, il semble que les commandes vocales sur Waze soient à nouveau désactivées, et cette fois, on ne sait pas si c'est intentionnel ou non. Waze n'a pas publié de déclaration officielle ou d'explication concernant ce problème, et n'a pas non plus fourni de solution. Le problème n'affecte pas tous les utilisateurs, mais il a été signalé par de nombreux utilisateurs depuis la fin du mois de décembre. Et vous, rencontrez-vous ce problème sur Android Auto ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.