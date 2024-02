Waze simplifie le signalement des conditions de circulation sur iOS et Android

Waze vient de se mettre à jour sur iOS et Android avec un tout nouveau design, mais aussi une modification du processus de signalement des conditions de circulations que vous pouvez rencontrer sur la route.

Waze, l'application de navigation populaire appartenant à Google, déploie une nouvelle mise à jour pour ses applications Android et iOS qui modifie la façon dont les utilisateurs peuvent signaler l'état des routes. La mise à jour introduit une nouvelle icône de danger qui fait apparaître un menu simplifié demandant “Que voyez-vous ?” et permettant aux utilisateurs de choisir parmi diverses options pour signaler le trafic, les accidents, la police, la météo, les fermetures de voies, etc.

La nouvelle fonction de signalement vise à permettre aux utilisateurs de partager plus facilement et plus rapidement des informations sur ce qui se passe sur la route, ce qui est le principal argument de vente de Waze. L'application s'appuie sur les données fournies par ses utilisateurs pour proposer des mises à jour du trafic, des alertes et des itinéraires en temps réel. Les utilisateurs peuvent également signaler les prix de l'essence ou demander une assistance routière à d'autres utilisateurs de Waze.

Il devient plus facile de faire des signalements sur Waze

La mise à jour modifie non seulement l'apparence de la fonction de signalement, mais aussi sa fonctionnalité. Au lieu de devoir naviguer dans plusieurs menus pour sélectionner l'option appropriée, les utilisateurs peuvent désormais appuyer sur l'icône de danger et choisir parmi une liste de catégories correspondant à leur situation. Waze enverra alors automatiquement le rapport au bout de quelques secondes, sans que l'utilisateur n'ait à fournir d'autres informations.

Cependant, la mise à jour supprime également certaines options qui étaient auparavant disponibles pour le signalement. Par exemple, les utilisateurs ne peuvent plus signaler la présence d'animaux morts sur la route ou d'une voiture arrêtée sur la route. Il est intéressant de noter que ces options ont été ajoutées à l'application il n'y a pas très longtemps, on ne sait donc pas exactement pourquoi Waze a décidé de les supprimer.

La mise à jour est actuellement déployée pour les utilisateurs d'Android et d'iOS, mais il se peut qu'elle ne soit pas encore disponible sur Android Auto ou CarPlay pour tout le monde. En attendant, rappelons que certains utilisateurs de Waze font toujours face à un bug majeur de l’application qui les empêche d’utiliser les commandes vocales.