Google Lens peut maintenant vous dire si ce point sur votre peau est un grain de beauté ou une éruption

Google a implémenté une nouvelle fonctionnalité de reconnaissance des maladies de la peau dans Lens, son outil de recherche visuelle disponible sur Android et iOS.

Google Lens peut désormais vous aider à déterminer si cette tâche ou cette protubérance à la surface de votre peau est une tache de soleil, un grain de beauté ou s’il faut consulter un dermatologue. Sur le blog de la compagnie, les concepteurs de cette application ajoutent qu’elle « fonctionne également si vous ne savez pas comment décrire une autre partie de votre corps, comme une bosse sur la lèvre, une ligne sur les ongles ou une perte de cheveux ». Pour qui suit l’actualité de la firme du géant de la recherche en ligne, cet « assistant dermatologique » a un air de déjà vu.

En effet, il y a exactement deux ans, Google vous aidait déjà à identifier vos problèmes de peau avec votre smartphone grâce à DermAssist. À l’époque, il suffisait de soumettre 3 photos de votre peau à ce service qui, déjà grâce à l’Intelligence artificielle, déterminait la maladie dont vous étiez possiblement affligé. La procédure était quelque peu fastidieuse, d’autant plus qu’il fallait s’inscrire sur une liste d’attente. Le nouvel outil de diagnostic basé sur Google Lens est beaucoup plus simple d’accès : une seule photo devrait suffire pour obtenir un diagnostic quasi immédiat et plutôt précis.

Google Lens se transforme en outil de diagnostic dermatologique grâce à l'IA

Par ailleurs, Google a décidé d’implémenter Lens dans Bard, son Intelligence artificielle générative destinée à concurrencer ChatGPT. Cette association vous permettra d’insérer des images dans la conversation avec le chatbot, et vous pourrez, par exemple, montrer à Bard une photo d’une paire de sneakers et demander la marque et le modèle à Bard, ou bien des idées sur la façon d’assortir ces chaussures pour créer une tenue complète.

On le voit, un peu sous la contrainte de ChatGPT, Google intègre l’Intelligence artificielle dans son moteur de recherche et dans ses outils. L’assistant dermatologique propulsé par Google Lens est indéniablement utile pour qui veut se rassurer ou savoir s’il faut prendre rendez-vous chez le dermato.