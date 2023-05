Google Bard : l’IA n’est pas encore disponible en Europe, on vous explique pourquoi

Mauvaise nouvelle pour les internautes européens, il faudra patienter avant de pouvoir essayer l’intelligence artificielle Bard chez nous, puisque Google n’a tout simplement pas inclus la France dans les pays éligibles.

Lors de son événement I/O 2023, Google a annoncé en grande pompe qu'il avait officiellement supprimé la liste d'attente pour son chatbot Bard alimenté par l'IA et rendu le service disponible dans 180 pays et territoires. Cependant, malgré cette longue liste de nouveaux pays, le modèle conversationnel n’est pas disponible en Europe.

C’est donc une mauvaise nouvelle, puisque le modèle de Google a reçu d’énormes améliorations ces derniers jours. Tout d’abord, il est désormais alimenté par le tout nouveau modèle de langage à grande échelle de Google : PaLM2, une version améliorée de PaLM, publiée en avril. Le chatbot a aussi été formé à 20 langages de programmation. Cela signifie que les utilisateurs peuvent lui demander de produire, de déboguer et d'améliorer du code en C++, Python ou encore en JavaScript. Il est même maintenant possible de lui parler en japonais ou en coréen, mais toujours pas en français.

Bard n’est disponible dans aucun pays européen

La raison n'a pas été officiellement déclarée par Google, mais il semble raisonnable de penser qu'elle est tout d’abord liée au RGPD. Le mois dernier, l'Italie a brièvement interdit ChatGPT pour des raisons similaires, avant de finalement l’autoriser à nouveau, car l'IA ne s’était pas se conformée aux réglementations locales. Google laisse également entendre cela en déclarant que les extensions futures de Bard seront effectuées « en accord avec les réglementations locales ». En d’autres termes, les versions actuelles de Bard ne seraient pas encore conformes au règlement en vigueur chez nous.

Selon toute vraisemblance, Google attend également la finalisation de la très attendue loi européenne sur l'IA avant de lancer Bard sur le continent. Les principales commissions du Parlement européen ont approuvé la loi au cours des jours précédents, avec une date provisoire d'adoption en séance plénière prévue pour le 14 juin.

Les règles proposées par l'Union européenne en matière d'intelligence artificielle sont appelées à devenir le premier ensemble de règles au monde à régir l’IA. Les régulateurs européens tentent de trouver un équilibre entre les risques et les avantages de cette technologie. Ces règles devraient être approuvées par une commission du Parlement européen et s'appliqueront à tout fournisseur de services ou de produits d'intelligence artificielle. Il faudra donc que les entreprises du secteur se conforment à la réglementation pour accéder au marché unique de l'Union européenne.