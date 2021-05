Google vous aide à identifier vos problèmes de peau avec votre smartphone

Google a présenté durant la conférence I/O 2021 un nouvel outil “d'assistance dermatologique” alimenté par une IA. Le principe est simple, identifier la majeure partie des problèmes de peau à l'aide de quelques photos prises avec votre smartphone.

Comme vous le savez, Google a tenu ce mardi 18 mai 2021 sa nouvelle conférence Google I/O 2021 destinée aux développeurs. La firme de Mountain View a profité de l'évènement pour faire plusieurs annonces, à commencer par la disponibilité de la première bêta publique d'Android 12. En outre, Google a confirmé un nouveau partenariat avec Samsung pour fusionner WearOS et Tizen, une association qui pourrait faire mal à Apple et WatchOS.

Ce ne sont évidemment pas les seules informations que nous avons retenues de l'évènement. En effet, Google a également annoncé le lancement d'ici la fin d'année 2021 d'un nouvel outil “d'assistance dermatologique alimenté par une IA”. Le principe est simple : pouvoir identifier la majeure partie des problèmes de peau en prenant simplement une photo de la zone concernée avec votre smartphone.

D'après Google, il suffit de prendre trois photos de votre peau, de vos ongles ou de vos cheveux. Ceci fait, les utilisateurs devront répondre à une série de questions sur leur type de peau et leurs différents symptômes. L'outil analyse ces données et fournit ensuite une liste d'affections possibles parmi les 288 qu'il a été formé à reconnaître.

À lire également : Android 12 – découvrez Material You, la nouvelle interface qui redessine Android

Une IA formée et entraînée grâce à des millions d'images

Pour ce faire, les équipes de Google Health ont entraîné l'IA sur des millions d'images de problèmes de peau, des milliers d'images de peau saine, et 65 000 images provenant du milieu médical public et privé. De plus, le modèle prend en compte l'âge, le type de peau et le sexe de l'utilisateur, toujours afin d'affiner le résultat.

Lors des tests réalisés sur un millier d'images de problèmes de peau provenant d'un large éventail de patients, Googla affirme que son outil avait identifié la bonne pathologie dans les trois premières suggestions dans 84% des cas. Dans un article paru dans Nature Medecine au printemps 2021, Google a démontré que ce système pouvait identifier 26 maladies de peau courantes aussi précisément que les dermatologues.

Reste que Google n'a pas pour ambition de remplacer ces professionnels de santé, au contraire. Le géant du web justifie la création de cet outil par le nombre important de recherches liées à des infections cutanées effectuées chaque année. “Chaque année, nous voyons près de 10 milliards de recherches Google liées à des problèmes de peau, d'ongles et de cheveux […] Cet outil n'est pas destiné à fournir un diagnostic ni à remplacer un avis médical […] Nous espérons plutôt qu'il vous donne accès à des informations fiables afin que vous puissiez prendre une décision plus éclairée sur votre prochaine étape”, précise Google dans un article de blog.

Source : Google